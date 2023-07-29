России от Африки нужно одно: экс-сотрудник КГБ раскрыл намерения Путина
Владимир Путин сегодня, как никогда, "щедр" в африканские страны. Он и безвозмездное зерно им готов послать, и долги простить. Но, конечно, намерения диктатора имеют хитрые мотивы.
Экономическое сотрудничество России и Африки довольно незначительно. Для России важно другое. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.
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"Это банальный подкуп. Причем банальный подкуп ничего не решающих стран грубо говоря. Люди представляют себе огромный африканский континент, 54 страны и Россия "разбазаривает" свои богатства, чтобы их содержать. На самом деле это не так", – заметил Сергей Жирнов. .
Экономически Африка не играет большой роли
В русских интернациональных отношениях, до этого всего во внешнеэкономических, Африка имеет 2 – 3% всех обменов. Бюджет оборота внешней торговли, то есть все, что Россия покупает и продает за границу, составляет примерно 550 миллиардов долларов.
Да, с Африкой этот оборот составляет 18 миллиардов. В то время как с только Казахстаном, например, этот оборот имеет 23,2 миллиарда.
Не нужно из этого делать большую программу. Потому что и Россия не разорится от того, что у нее происходит в Африке, и Африка для России не является альтернативой Америке или Европе. Потому что в Европе у людей есть деньги,
– подчеркнул Жирнов.
Если же у африканских стран нет денег, чтобы купить что-то российское, а у России нет денег для того, чтобы масштабно вложить их в африканские страны, возникает такой обмен. Ярким примером может стать саммит Россия – Африка.
Сергей Жирнов объяснил, что Путину нужно от Африки: смотреть видео
Что нужно России от Африки
Значительная часть африканских стран бедны, но потенциально богаты. То есть, у этих стран есть ценные природные ресурсы, но у них нет денег, чтобы их добывать или разрабатывать. Поэтому страны Африки ищут иностранных инвесторов, которые вложат деньги, разработки, а затем получат часть прибыли.
Однако Россия для Африки не является серьезным инвестором. Таковыми есть Китай, Соединенные Штаты, Западная Европа. Россия же распространяет свое влияние в других целях.
Россия борется за голоса ООН. Когда идет заседание Генассамблеи ООН, ему нужно показать, что она не одна. И голосует за нее не только Беларусь, Сирия и Северная Корея. Тогда и возникает с десяток африканских стран, по крайней мере, содержащихся при голосовании резолюций, где осуждают Россию,
– объяснил эксразведчик.
Или страны могут голосовать за резолюции, которые России выгодны и наоборот.
Так что Владимир Путин просто пытается показать миру, что у него какие не какие друзья, но есть. Даже ездят к нему на тематические саммиты.
"Саммит Россия – НАТО называется неправильно. Ведь если бы был "форум Россия – НАТО" проблем не было бы. Путин назвал его саммитом, а это значит (приезд – 24 Канал) первых лиц. Первых лиц было только 17 из 54", – заметил Жирнов.
Для Путина решение большинства африканских лидеров не приехать в Россию является немалым имиджевым ударом. Ведь саммит готовили больше года, о нем, очевидно, заранее предупредили. Впрочем, похоже, все большее число африканских стран понимают опасность сотрудничества с Путиным.
Саммит Россия – Африка: курьезные события
- Неожиданным гостем на саммите стал Евгений Пригожин. В СМИ была опубликована фото Пригожина с представителем Центральноафриканской республики (ЦАР). Очень интересно, как быстро в России отошли от жестких условий, по которым Пригожин ни на шаг не должен был отлучаться из Беларуси до того, что он фотографируется в Санкт-Петербурге с дипломатом.
- На саммите случился еще неприятный инцидент для Путина Диктатор должен был встретиться с президентом Египта. Однако Абдель Фаттах Ас-Сиси не явился в назначенное время. Владимир Путин, как приблуда, ходил по комнате для встреч и рассматривал предметы вокруг.
- Кроме того, Путин пообещал африканским лидерам отправить бесплатно 50 тонн российского зерна вместо украинского. Впрочем, интересным было другое. Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал Путина возобновить зерновую сделку. Он подчеркнул, что безвозмездное зерно – это не то, чего добиваются африканские страны. Они хотят видеть Черное море открытым мировым рынкам.