Стремился подорвать единство: британская разведка назвала оружие, которое Путин использует против мира
Источник:Минобороны Британии
В войне против Украины Путин стремится использовать энергетику как оружие. Россия неоднократно обстреливала энергетическую инфраструктуру в Украине, сокращала потоки газа в Европу и меняла условия оплаты.
Удары России по украинской энергетической инфраструктуре вызвали массовый дефицит электроэнергии по всей стране. В отчете британской разведки говорится, что Путин использовал энергетическую политику в целом для подрыва международной энергетической безопасности во всем мире.
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Кремлевский диктатор хотел подорвать единство Европы
Через энергетику Россия стремится достичь глобальной экономической выгоды и политического влияния. В Минобороны Британии отмечают, что это означает связь между энергетикой, безопасностью, политическими и военными целями.
Сокращая потоки газа в Европу, ограничивая трубопроводный экспорт и изменяя условия оплаты, Путин стремился подорвать единство всей Европы против незаконной войны, которую ведет Россия,
– говорится в сводке.
По данным разведки, использование Россией энергии как оружия, вероятно, продолжится и в дальнейшем.
Как Россия использует энергетику
Британская разведка отмечает, что Россия использовала эту тактику еще до полномасштабного вторжения. В частности, в феврале 2014 года страна-террористка оккупировала Крым, а в феврале 2015, год спустя, захватила нефтегазовые платформы Украины в Черном море.
В 2021 году "Газпром" сократил поставки газа в Европу, чтобы сократить запасы. После вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Россия сразу захватила Чернобыльскую АЭС, а 4 марта – Запорожскую АЭС.
Впоследствии Москва требовала оплаты за газ в рублях, а с мая 2022 года Россия сократила поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа. В конце лета 2022 года Россия сократила поставки также по "Северному потоку-1".
В ноябре 2022 года Россия начала обстреливать украинскую инфраструктуру и продолжила удары в январе 2024 года.
Путин сделал свою ставку
Путин надеялся, что ему удастся устроить энергетический кризис в Европе – это было его основной ставкой в 2022 году. Однако активные меры ЕС и увеличение импорта из других стран, снижение потребления и мягкая погода привели к тому, что зима прошла без отключений, а цены резко снизились.
Стало понятно, что все пропагандистские тезисы о "Европа замерзнет" оказались очередным бредом и абсурдом.
Компании вынуждены платить за российский газ
- В конце 2024 года должен прекратиться транзит российского газа по территории Украины по пятилетнему соглашению. Однако часть европейских компаний все еще имеет долгосрочные контракты до 2035–2040 годов. Эти контракты невозможно разорвать без политического повода – введения санкций против "Газпрома" или российского газа в целом.
- В целом вследствие насыщенности европейского рынка топливом поставки российского газа по территории Украины дальше снижаются. На доходы Украины это не повлияет, потому что оплачивают объемы, заказанные заранее.
- Молдова и Румыния помогут транспортировать больше европейского газа в обход России. Операторы газотранспортных систем разрабатывают механизм для расширения реверсной мощности Трансбалканского трубопровода.