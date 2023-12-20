Путин все чаще показывает себя как современного царя, – ISW
Источник:ISW
Российский президент прибегает к извращению исторических фактов для оправдания агрессии против Украины. Он уже не раз делал это и продолжает продвигать соответствующие нарративы.
Российский президент Владимир Путин все чаще ссылается на псевдоисторическую риторику Кремля, чтобы выдать себя за современного русского царя. Таким образом, он пытается представить полномасштабное вторжение в Украину как исторически оправданное завоевание.
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"Соотечественники за границей"
В своем обращении к коллегии министерства обороны России 19 декабря он повторил шаблонную риторику Кремля о войне в Украине, обвинив НАТО и коллективный Запад в посягательстве на границы России. Путин также высоко оценил операции России на поле боя и объем производства российской оборонно-промышленной базы в 2023 году.
Российский президент использовал концепцию "соотечественников за границей", когда говорил о жителях "юго-восточной Украины", которые, по его словам, имеют историческое, культурное и языковое родство с Россией. Так он пытается оправдать вторжение в Украину по идеологическим мотивам.
В частности, Путин цинично заявил, что Россия является единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины, но она не будет вмешиваться в "территориальные споры", которые якобы существуют на западе нашего государства, где, по его словам, многие жители хотят вернуться в Польшу, Румынию, или Венгрию.
Путин уже прибегал к псевдоистории
Утверждение Путина о том, что Россия может быть единственным настоящим гарантом суверенитета Украины, не ново для российской пропаганды. В эссе 2021 года под названием "Об историческом единстве россиян и украинцев" Путин также утверждал, что "настоящий суверенитет Украины возможен именно в партнерстве с Россией".
В этом эссе отвергались исторические претензии Украины на собственное социокультурное развитие, исторический суверенитет и территориальную целостность, которые Россия официально признала и фактически гарантировала в 1994 году,
– говорится в своде аналитиков.
Во время выступления на Коллегии 19 декабря Путин продолжил это псевдоисторическое обрамление, предполагая, что Западная Украина также не является действительно украинской, и утверждал, что советский диктатор Иосиф Сталин "отдал ее" Украине от частей Польши, Румынии и Венгрии после Второй мировой войны.
Путин безосновательно утверждает, что живущие в Западной Украине люди хотят вернуться на свою "историческую родину", предполагая, что Западная Украина вполне реально может стать частью Польши, Румынии или Венгрии.
В ISW проанализировали риторику Кремля по НАТО
- Россия в очередной раз прибегла к угрозам и начала заявлять, мол, у Финляндии "будут проблемы" из-за ее вступления в НАТО. Хотя российский министр Сергей Лавров распространяет лживые нарративы, что "Кремль не угрожает Альянсу", впрочем, его заявления – самое обычное пустословие.
- Российский министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью пропагандистскому "Первому каналу". Во время общения с журналистами он повторил заявления Путина, что "Россия не угрожает странам НАТО". Лавров начал отвергать обеспокоенность Запада по поводу угрозы для Альянса, а также заявлял, что "Кремль не заинтересован во временной заморозке линии фронта в Украине".
- Кроме того, российский министр еще раз повторил нарратив о "защите суверенитета России". Более того, Лавров заявил, что дискуссии стран Запада относительно того, чтобы позволить Украине использовать аэродромы Альянса, являются "опасными мнениями".