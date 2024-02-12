Путин этого не понимает: интервью с Карлсоном стало настоящим провалом

Более двухчасовое интервью Владимира Путина с американцем Такером Карлсоном было чрезвычайным провалом. Он продемонстрировал свою неадекватность.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что это интервью было буквально "публичным раздеванием" Путина.

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Настоящий провал

Как отметила Романова, Путин наговорил огромное количество бреда в течение этого двухчасового интервью. И он этого совсем не понимает.

Это даже не провал. Это – "публичное раздевание". Публичная демонстрация его психиатрических диагнозов. Путин не понимает этого,

– сказала Романова.

Особенно забавным была демонстрация так называемых "писем Богдана Хмельницкого". Очевидно, что кто-то заранее был вынужден их переводить на английский язык. Но Карлсон так и не прочитал их во время разговора.

Интервью Путина с Карлсоном: кратко

Президент России Владимир Путин дал более двухчасовое интервью американскому "журналисту" Такеру Карлсону. Во время разговора прозвучало много отвратительных и циничных заявлений об Украине. К примеру, он нагло начал рассказывать, что Украина "получила" территории, которые ей не принадлежали. А также – убеждал, что слово "украинец" когда-то не означало, что это была "отдельная этническая группа".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил интервью Путина с тем, если бы условно в 1944 году дали слово Адольфу Гитлеру. Но почему-то сейчас Путину позволяют распространять на весь мир свою пропаганду.

В Институте изучения войны отметили, что в интервью Путин не рассказал ничего нового и эксклюзивного. В Кремле хотели же показать его как "влиятельного лидера".