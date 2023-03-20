Путин не поехал бы в Мариуполь, а его двойник не стоит внимания ВСУ, – военный эксперт

Накануне российский президент Владимир Путин посетил временно оккупированный Мариуполь. Впрочем, аналитики считают, что это был очередной двойник диктатора.

Протокол безопасности не позволил бы выполнить подобное действие настоящему Путину. Он бы не попал в боевой радиус наших средств поражения. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Очередной двойник нам не интересен

По словам военного эксперта, в Мариуполе однозначно не был настоящий Путин. "Хотя большой вопрос, в какой степени настоящий тот, который в 2000 году становился президентом России", – акцентирует Свитан.

Так называемый основной Путин, продолжает он, точно не попал бы на линию фронта. А она у россиян уже в глубине до 150 километров, учитывая наши средства. А поездка двойников, тройников или еще кого-то для нас не имеет никакого значения.

Мы по нему даже не пытались отработать. Скорее всего, еще и был слив информации, что это будет не настоящий Путин, чтобы даже не беспокоились некоторые наши спецслужбы,

– утверждает Свитан.

И очень грамотно сделали, уверяет полковник запаса ВСУ, что не нанесли удар и не начали гоняться за очередным двойником. Дело в том, что любые подобные действия приводят к разоблачению нашей агентуры, поэтому игнорирование визита позволило избежать этого.

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