С сайта Кремля убрали отрывок с выкриком женщины, что визит Путина в Мариуполь – постановка

Преступник всегда возвращается на место преступления. Именно поэтому российский диктатор Владимир Путин решил приехать во временно оккупированный Мариуполь, где встретился с "местными жителями". Однако что-то пошло не по плану.

Вечером 18 и ночью 19 марта Путин был в Мариуполе, где якобы "спонтанно" пришел в гости к обычным людям. Однако на одном из роликов слышно, как во время "непринужденного общения" диктатора с "мариупольцами" голос на фоне кричит, что это все неправда и показуха. 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы информирует, что с этим фрагментом на сайте Кремля что-то случилось.

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Замести следы не удастся

Собственно анонимные ресурсы сообщили, что с сайта президента России убрали отрывок видео, на котором женский голос на фоне кричит вдали, что "это неправда, это все напоказ".

24 Канал решил проверить эту информацию. Мы зашли на сайт Кремля и действительно убедились, что в 30-минутном ролике, опубликованном 19 марта, около 06:00 нет фрагмента, на котором голос на фоне кричит, что это все постановка.



С сайта президента России убрали отрывок, "спаливший" постановку пропагандистов / Скриншот 24 Канала

Однако, к счастью, в сети сохранилось видео, на которых этот отрывок есть. Посмотреть его можно в сюжете 24 Канала ниже.

Кадры, на которых женский голос кричит о "постановке" во время приезда Путина в Мариуполь: смотрите видео (с 02:35)

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