Диктатор презирает свиту: аналитики объяснили постоянную смену высшего военного руководства рф

В россии продолжают фиксировать кадровые движения среди высшего военного руководства. Последнее из них – смена заместителя министра обороны сергея шойгу булгакова на мизинцева.

На кадровых перестановках среди высшего военного руководства россии сделали акцент аналитики. Составители отчетов из Института по изучению войны заметили, что таким образом путин пытается всю вину за провалы на фронте переложить с себя на других.

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Армия россии продолжает сталкиваться с проблемами

Аналитики напомнили, что накануне генерал-полковник михаил мизинцев стал заместителем министра обороны. Теперь он будет заведовать материально-техническим обеспечением российской армии. До этого эту работу выполнял генерал армии дмитрий булгаков.

Напомним, что мизинцева называют "мариупольским мясником". Генерал-полковник участвовал в российских операциях в Сирии. А вот в Украине он отдавал преступные приказы, когда Мариуполь был в осаде. Атака роддома, детской больницы, драматического театра и уничтожения жилых кварталов – его рук работа.

Как отметили в институте, путин ищет виновных в провалах на войне только среди высшего военного руководства. И именно поэтому он без сомнений меняет одного на другого. В надежде, что на этот раз удастся достичь желаемых результатов.

Составители отчета считают, что такие движения вряд ли смогут устранить фундаментальные структурные проблемы, с которыми сталкивается армия россии. В то же время, эти изменения четко отражают:

личный подход путина к лидерству,

относительное пренебрежение к построению системы.

Эти два момента, убеждены аналитики, способствуют общим неудачам, которые испытывает армия россии в Украине.

У путина выросла заработная плата

Но есть кое-что неизменное в поведении путина. Речь идет о желании обогащаться на постоянной основе. Поэтому президент россии решил повысить заработную плату себе, а также нескольким чиновникам.

Указ о повышении заработной платы себе, российскому премьер-министру михаилу мишустину и главе следственного комитета россии александру бастрыкину подписал диктатор лично.

Документ, опубликованный на сайте президента, свидетельствует о повышении на 4%. Заметим, что средняя заработная плата путина в месяц в 2021 году составляла 832,8 тысяч рублей. Если конвертировать в гривне, то речь идет о более чем 534 тысячах гривен.

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