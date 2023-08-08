Путину нужно лететь в Турцию: какова его основная цель встречи с Эрдоганом

В последнюю неделю августа Владимир Путин должен посетить Турцию, где встретится с ее президентом Реджепом Эрдоганом. Хочет он того или нет, но для российского диктатора эта поездка необходима.

Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман. Это будет своеобразная демонстрация так называемой "верхушке", что он все еще президент.

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"Путину хочется полететь в Турцию. Он хочет показать "верхушке", что он все еще президент, может куда-то поехать, мол съездил – и его не арестовали, "не выбрасывайте меня на обочину истории"", – объяснил Шейтельман.

Выбор из двух плохих вариантов

Путину нужно ехать в Турцию, чтобы удержать эту так называемую "верхушку" возле себя. Если он будет невыездным, то не сможет защитить их бизнес и станет неинтересным для них. Яркий пример – саммит БРИКС в ЮАР, куда Путина попросили лично не приезжать.

Михаил Шейтельман о вероятном визите Путина в Турцию: смотреть видео

Другая сторона – российский диктатор будет зависеть от капризов Эрдогана, считает Шейтельман. Захочет ли он его арестовать или нет.

"Эрдоган не может давать гарантии. Он всего лишь президент, а государство в Турции – демократическое. И некий начальник полиции может задержать Путина в связи с ордером Гааги. Физически его туда не отправят, конечно, но Путину будет неприятно", – добавил политтехнолог.

Вероятный визит Путина в Турцию: основное