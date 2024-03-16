Путин может начать чистки после выборов: кто окажется под угрозой

В России продолжаются так называемые выборы президента, результат которых не сложно предсказать. После своей "победы" Владимир Путин наверняка будет чувствовать себя увереннее у власти и может начать "чистки" среди чиновников и элит.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что информация о таких массовых чистках в России, как правило, является очень закрытой. Возможно со временем украинская разведка ее озвучит, и когда мы об этом узнаем, то ужаснемся. Однако если россияне не щадят своих людей на поле боя, то что говорить об их внутренних "разборках".

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Если не слышим о репрессиях, это не значит, что их нет

Широко известны всего несколько российских командиров уровня полковника и генерала – Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Михаил Теплинский. В вооруженных силах России на самом деле есть, несколько сотен генералов. Примерно сотня их в силовых структурах, в росгвардии.

Они отвечали за конкретные задачи, за конкретные направления. Если мы не слышим, что они находятся под репрессиями или сидят в казематах, не означает, что их там нет,

– предположил Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

В то же время сейчас мы наблюдаем, как руководители нефтяных структур или люди, которые были в их управлении, почему-то начали массово прибегать к "самоубийству", становиться "сердечниками" или по другим причинам начали умирать при загадочных обстоятельствах.

Мы не знаем, по мнению Тимочко, сколько российских генералов, полковников оперативно-тактического уровня, которые отвечали за конкретные населенные пункты или за конкретную территорию, гарнизон, сейчас попадут под репрессии.

"Поскольку политической элиты в России уже нет, то внимание Путина направлено на зачистку в силовых структурах и в финансовых кругах", – отметил Иван Тимочко.

В России продолжаются так называемые выборы президента