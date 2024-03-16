Путин может начать чистки после выборов: кто окажется под угрозой
В России продолжаются так называемые выборы президента, результат которых не сложно предсказать. После своей "победы" Владимир Путин наверняка будет чувствовать себя увереннее у власти и может начать "чистки" среди чиновников и элит.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что информация о таких массовых чистках в России, как правило, является очень закрытой. Возможно со временем украинская разведка ее озвучит, и когда мы об этом узнаем, то ужаснемся. Однако если россияне не щадят своих людей на поле боя, то что говорить об их внутренних "разборках".
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Если не слышим о репрессиях, это не значит, что их нет
Широко известны всего несколько российских командиров уровня полковника и генерала – Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Михаил Теплинский. В вооруженных силах России на самом деле есть, несколько сотен генералов. Примерно сотня их в силовых структурах, в росгвардии.
Они отвечали за конкретные задачи, за конкретные направления. Если мы не слышим, что они находятся под репрессиями или сидят в казематах, не означает, что их там нет,
– предположил Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.
В то же время сейчас мы наблюдаем, как руководители нефтяных структур или люди, которые были в их управлении, почему-то начали массово прибегать к "самоубийству", становиться "сердечниками" или по другим причинам начали умирать при загадочных обстоятельствах.
Мы не знаем, по мнению Тимочко, сколько российских генералов, полковников оперативно-тактического уровня, которые отвечали за конкретные населенные пункты или за конкретную территорию, гарнизон, сейчас попадут под репрессии.
"Поскольку политической элиты в России уже нет, то внимание Путина направлено на зачистку в силовых структурах и в финансовых кругах", – отметил Иван Тимочко.
В России продолжаются так называемые выборы президента
- 15 марта началось голосование, которое продлится до 17 марта. Однако еще накануне в России сложилась напряженная ситуация на границе из-за ее прорыва российскими добровольческими подразделениями. До сих пор в приграничных областях продолжаются боестолкновения, раздаются тревоги и звучат взрывы. Эти события повлияли на ход голосования в Белгородской и Курской областях.
- В других регионах России выборы также проходят неспокойно. На многих участках возникают попытки поджога, взрываются петарды, бюллетени в избирательных урнах заливают зеленкой и краской.
- Также фиксируются проблемы с работой системы электронного голосования. Еще киберспециалисты ГУР сломали систему государственных услуг России. Именно через этот сайт россияне должны были голосовать онлайн. Однако она не работала.
- Кроме того, в ГУР рассказали, как проходят так называемые выборы на оккупированных территориях Украины. В частности под бешеным давлением находятся украинские предприниматели и педагоги. В случае отказа "проголосовать за Путина", первых могут лишить возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, а вторых – уволить с работы.