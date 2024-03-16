Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що інформація про такі масові чистки в Росії, як правило, є дуже закритою. Можливо з часом українська розвідка її озвучить, і коли ми про це дізнаємось, то вжахнемося. Проте якщо росіяни не щадять своїх людей на полі бою, то що говорити про їхні внутрішні "розбірки".
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Якщо не чуємо про репресії, це не означає, що їх немає
Скільки можна назвати російських командирів рівня полковника і генерала – Сєргєй Шойгу, Валєрій Герасимов, Міхаіл Теплинський. В збройних силах Росії насправді є, декілька сотень генералів. Приблизно сотня їх в силових структурах, в росгвардії.
Вони відповідали за конкретні завдання, за конкретні напрямки. Якщо ми не чуємо, що вони перебувають під репресіями чи сидять в казематах, не означає, що їх там немає,
– припустив Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
Водночас зараз ми спостерігаємо, як керівники нафтових структур чи люди, які були в їх управлінні, чомусь почали масово вдаватися до "самогубства", ставати "сердечниками" чи з інших причин почали помирати за загадкових обставин.
Ми не знаємо, на його думку, скільки російських генералів, полковників оперативно-тактичного рівня, які відповідали за конкретні населені пункти чи за конкретну територію, гарнізон, зараз потраплять під репресії.
"Оскільки політичної еліти в Росії вже немає, то увага Путіна скерована на зачищення у силових структурах і у фінансових колах", – наголосив Іван Тимочко.
В Росії тривають так звані вибори президента
- 15 березня розпочалося голосування, яке триватиме до 17 березня. Проте ще напередодні в Росії склалася напружена ситуація на кордоні через його прорив російськими добровольчими підрозділами. Досі у прикордонних областях тривають боєзіткнення, лунають тривоги та звучать вибухи. Ці події вплинули на перебіг голосування в Бєлгородській та Курській областях.
- В інших регіонах Росії вибори також проходять неспокійно. На багатьох дільницях виникають спроби підпалу, вибухають петарди, бюлетені у виборчих урнах заливають зеленкою та фарбою.
- Також фіксуються проблеми з роботою системи електронного голосування. Також кіберфахівці ГУР заламали систему державних послуг Росії. Саме через цей сайт росіяни мали голосувати онлайн. Проте вона не працювала.
- Крім того, в ГУР розповіли, як проходять так звані вибори на окупованих територіях України. Зокрема під шаленим тиском перебувають українські підприємці та освітяни. У разі відмови "проголосувати за Путіна", перших можуть позбавити можливості здійснювати підприємницьку діяльність, а других – звільнити з роботи.