Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що інформація про такі масові чистки в Росії, як правило, є дуже закритою. Можливо з часом українська розвідка її озвучить, і коли ми про це дізнаємось, то вжахнемося. Проте якщо росіяни не щадять своїх людей на полі бою, то що говорити про їхні внутрішні "розбірки".

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Якщо не чуємо про репресії, це не означає, що їх немає

Скільки можна назвати російських командирів рівня полковника і генерала – Сєргєй Шойгу, Валєрій Герасимов, Міхаіл Теплинський. В збройних силах Росії насправді є, декілька сотень генералів. Приблизно сотня їх в силових структурах, в росгвардії.

Вони відповідали за конкретні завдання, за конкретні напрямки. Якщо ми не чуємо, що вони перебувають під репресіями чи сидять в казематах, не означає, що їх там немає,

– припустив Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Водночас зараз ми спостерігаємо, як керівники нафтових структур чи люди, які були в їх управлінні, чомусь почали масово вдаватися до "самогубства", ставати "сердечниками" чи з інших причин почали помирати за загадкових обставин.

Ми не знаємо, на його думку, скільки російських генералів, полковників оперативно-тактичного рівня, які відповідали за конкретні населені пункти чи за конкретну територію, гарнізон, зараз потраплять під репресії.

"Оскільки політичної еліти в Росії вже немає, то увага Путіна скерована на зачищення у силових структурах і у фінансових колах", – наголосив Іван Тимочко.

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