Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" заявил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. Глава Кремля достигает ее повышением ставок и распространением панических настроений.

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По словам Вениславского, также Путин добивается дестабилизации информационной кампанией, минированиями по всей территории страны и кибератаками. Все это в комплексе и есть та гибридная война, которая имеет целью ослабить Украину.

Потом на фоне таких внутренних неурядиц Путин, конечно, может уже каким-то образом воспользоваться и расширить агрессию,

– заявил представитель президента в КСУ.

Как отметил Вениславский, сейчас у украинцев нет оснований для паники из-за агрессии Кремля. В частности, для того, чтобы начать полномасштабное вторжение, Вооруженных сил России точно не хватает.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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Войска России на границе Украины: последние новости

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины увеличили на 11 тысяч человек. Несмотря на это, украинская армия вполне готова выполнять задачи и давать отпор врагу.

Владимир Зеленский обратился к украинцам и заверил, что ситуация вблизи границы государства находится под контролем.

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил точечные удары по России в ответ, если та осмелится напасть. Он заверил, что в таком случае мы будем воевать.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал ситуацию вокруг Украины. По его словам, угроза вторжения существует, однако Запад должен сделать все возможное, чтобы ее устранить.

В Совете нацбезопасности и обороны заявили, что в случае вероятного нападения России, украинцев проинформируют через систему оповещения. Скрывать угрозу от людей не будут.

На фоне возможной эскалации иностранные посольства решили эвакуировать своих дипломатов. В частности, первыми об этом заговорили в США.

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