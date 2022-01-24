Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" заявив представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський. Очільник Кремля досягає її підвищенням ставок та розповсюдженням панічних настроїв.

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За словами Веніславського, також Путін добивається дестабілізації інформаційною кампанією, мінуваннями по усій території країни та кібератаками. Усе це в комплексі і є та гібридна війна, яка має на меті послабити Україну.

Потім на фоні таких внутрішніх негараздів Путін, звичайно, може вже якимось чином скористатися і розширити агресію,

– заявив представник президента у КСУ.

Як зауважив Веніславський, наразі в українців немає підстав для паніки через агресію Кремля. Зокрема, для того, щоб почати повномасштабне вторгнення, збройних сил Росії точно не вистачає.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України збільшили на 11 тисяч осіб. Зважаючи на це, українська армія цілком готова виконувати завдання та давати відсіч ворогу.

Володимир Зеленський звернувся до українців та запевнив, що ситуація поблизу кордону держави перебуває під контролем.

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключив точкові удари по Росії у відповідь, якщо та наважиться напасти. Він запевнив, що в такому випадку ми будемо воювати.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував ситуацію довкола України. За його словами, загроза вторгнення існує, однак Захід повинен зробити усе можливе, щоб її відвернути.

У Раді нацбезпеки та оборони заявили, що у випадку ймовірного нападу Росії, українців поінформують через систему оповіщення. Приховувати загрозу від людей не будуть.

На тлі можливої ескалації іноземні посольства вирішили евакуювати своїх дипломатів. Зокрема, першими про це заговорили у США.

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