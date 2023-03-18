Заседание в Гааге: искусственный интеллект показал, как выглядел бы Путин на суде

Искусственный интеллект сгенерировал изображения, на которых показано, как выглядел бы Путин в роли подсудимого. Полученные кадры транслируют, как могло бы происходить заседание, где президент России отвечает за свои военные преступления.

В сети обнародовали фотографии, созданные искусственным интеллектом. К слову, после того как Международный уголовный суд признал Путина преступником и выдал ордер на его арест, украинцы взорвались смешными мемами по этой теме.

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Как нейросеть видит Путина на заседании в Гааге

Искусственный интеллект сгенерировал, как мог выглядеть президент России Владимир Путин на суде в Гааге. Следует заметить, что искусственный интеллект воспроизвел не только внешний вид Путина, но и его поведение и реакции, что сделало картинку более реалистичной.



Как видит искусственный интеллект гаагское заседание над Путиным / Фото Nexta

Издание "Фокус" также попросило нейросеть Midjourney изобразить российского агрессора как подсудимого на заседании Международного уголовного суда в Гааге. Полученные изображения помогают вообразить возможный сценарий суда над президентом России.

Отметим, что Путин – военный преступник, который проводит кровавую войну против Украины, геноцид украинского народа и регулярно шантажирует мир применением ядерного оружия. Он обязательно



Каким нейросеть Midjourney видит Путина в суде / Фото издания "Фокус"



Нарисованный Путин отвечает за военные преступления на заседании МКС в Гааге / Фото издания "Фокус"

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