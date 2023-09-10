Как Путин наказал Суровикина: известна новая должность российского генерала
Сергей Суровикин ранее командовал армией российских захватчиков в Украине. Его сняли с этого поста после неудачного мятежа главаря наемников Евгения Пригожина в России.
Сергей Суровикин получил новую должность. Об этом пишут СМИ страны-агрессора, передает 24 Канал.
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Кем сейчас работает российский генерал
Военный преступник мог стать главой координационного комитета СНГ по противовоздушной обороне. По предварительной информации, все представители совета министров обороны СНГ поддержали его кандидатуру единогласно.
Напомним, что депутат российской госдумы Виктор Заварзин ранее сообщал схожую информацию. По его словам, генерал вроде бы занял должность в Содружестве Независимых Государств. Однако в Кремле официально не сказали о новой должности Суровикина.
Как сообщалось ранее, Суровикин находился под арестом после того, как бунт Пригожина провалился. Генерал поддерживал хорошие связи с предводителем наемников, мог знать о мятеже вагнеровцев заранее и способствовать неудачной попытке переворота в России. Поэтому он, вероятно, попал в немилость к российскому диктатору Владимиру Путину.
Что говорят эксперты о будущем Суровикина
- Ранее аналитики из американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что этот военный преступник находится в опале у Кремля. По их мнению, генерал может получить должность в совершенно иной сфере.
- Не так давно ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в разговоре с 24 Каналом назвал Суровикина отыгранной картой. Военный аналитик считает, что этот генерал больше не получит руководящих должностей в армии страны-агрессора.
- Напомним, российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин предположил, что Суровикину осталось недолго жить. Потому что Владимир Путин может до конца 2023 года отдать приказ о его ликвидации.