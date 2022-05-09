Путин не оставляет другого выбора, – Шольц заявил, что Германия продолжит поставлять оружие Украине

Германия и дальше будет поддерживать Украину во время российской агрессии. По словам Олафа Шольца, президент России Путин попросту не оставил им другого выбора.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил выступая на конгрессе Ассоциации профсоюзов.

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Он подчеркнул, что Владимир Путин не оставил им другого выбора, поэтому Германия и дальше будет помогать Украине в борьбе с Россией.

В своем обращении канцлер Германии заверил, что кремлевский диктатор Путин не победит в войне против Украины.

Ранее Олаф Шольц подчеркнул, что через 77 лет после завершения Второй мировой Россия развязала войну, в которой не станет победителем. Политик заверил, что условий "мира", навязанного Москвой, никто не примет.

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