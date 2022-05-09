Путин не оставляет другого выбора, – Шольц заявил, что Германия продолжит поставлять оружие Украине
Источник:выступление Олафа Шольца
Германия и дальше будет поддерживать Украину во время российской агрессии. По словам Олафа Шольца, президент России Путин попросту не оставил им другого выбора.
Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил выступая на конгрессе Ассоциации профсоюзов.
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Он подчеркнул, что Владимир Путин не оставил им другого выбора, поэтому Германия и дальше будет помогать Украине в борьбе с Россией.
В своем обращении канцлер Германии заверил, что кремлевский диктатор Путин не победит в войне против Украины.
Ранее Олаф Шольц подчеркнул, что через 77 лет после завершения Второй мировой Россия развязала войну, в которой не станет победителем. Политик заверил, что условий "мира", навязанного Москвой, никто не примет.
Позиция Германии по поводу войны в Украине: последние новости
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с России не будут снимать санкции, пока Кремль не достигнет мирного соглашения с Украиной. В то же время "навязывание условий" со стороны Москвы уже не сработает.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок наконец-то признала свое бездействие в том, что происходит в Украине. Политик призывала поставлять тяжелое вооружение Вооруженным Силам Украины. Иначе – последствия будут трагичны.
- Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрейт назвал "абсурдной пропагандой" сравнение президента Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, которое накануне сделал глава МИД России Сергей Лавров.
- Также Германия ускоряет процесс отказа от российской нефти. Она хочет избавиться от зависимости от российского энергоресурса до конца лета.
- Страна уже отказалась платить за российский газ рублями. Такое решение не будет одобрено ни сейчас, ни в будущем. Кроме того, Германия приступила к строительству терминалов для сжиженного природного газа.
- Германия решила выслать из страны 30 человек российского посольства. Все потому, что они "ежедневно работали против свободы и единения общества". В Кремле назвали это "злостным актом немецкой политической машины".
- Интересно, что Берлин планирует увеличить социальную помощь для украинских беженцев, ищущих убежище в Германии. Так, с июня наши граждане будут получать 450 евро в месяц. Такую же выплату получают немецкие безработные.
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