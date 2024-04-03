К этому вообще не были готовы: что стало шоком для России в войне против Украины
На третий год большой войны против Украины Россия столкнулась с рядом очень неожиданных для себя событий. Мечтая захватить "Киев за три дня", в Кремле даже не думали о том, что Киев не только сдержит вражеское нашествие, но и даст решительный отпор.
С "неожиданными" последствиями столкнулись и сами россияне, которые все больше будут сомневаться в возможностях власти защитить Россию. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Неожиданности для России
Россияне обвиняют Украину в "террористических атаках". Именно так они называют удары по военным целям на территории России. В частности, на днях выяснилось, что украинские дроны могут преодолевать расстояние на больше чем тысячу километров. К этому в Кремле не были готовы, однако самой большой неожиданностью было не это. Или скорее не только это.
Россия вообще не рассчитывала, что война будет на ее территории. Для них это что-то невиданное, они сейчас столкнулись с тем, чего откровенно не ожидали и не учли.
– отметил Александр Мусиенко.
На самом деле для россиян в этой войне было уже несколько очень неожиданных поворотов.
- Они точно не рассчитывали и на то, что будут военные действия в Белгородской области и им придется там обороняться.
- Неожиданным было и массовое затопление кораблей Черноморского флота.
- Никто в России также не ожидал того, что украинские дроны будут преодолевать такое расстояние вглубь России, и с этой проблемой придется бороться.
"Это то, к чему они не готовились, и для нас это очень хорошо. Путин же давал соответствующие поручения Росгвардии об установке "Панцирей" вдоль НПЗ. Очевидно, что этого так и не сделали, потому что прилетает и дальше. Россия традиционно относится к Украине очень пренебрежительно, а потому недооценили нас как противника", – заметил Мусиенко.
Именно это сыграло с Кремлем злую шутку. Сейчас Украина продолжает совершенствовать свои действия, которым россияне ничего не могут противопоставить.
Россия не сможет справиться с вызовом
Безусловно, в России пытаются заполнить информационное пространство и объяснить, почему происходит то, что происходит. Впрочем, рано или поздно, в российском обществе начнут задавать неудобные вопросы о ПВО, деятельности спецслужб, защите России и тому подобное.
Чем больше таких вопросов будет возникать, тем больше будет назревать и неудобных для режима ответов.
Все их объяснения разбиваются аргументом "если бы не было бы войны против Украины – не нужно было бы защищаться", или "попробуйте перевезите с оккупированных украинских территорий средства защиты в Россию". Но они этого не сделают, поэтому будут искать новые оправдания,
– объяснил Мусиенко.
Однако кое-что из заявлений российских властей и пропаганды таки является правдой. Говорится о том, что территория России действительно является большой, поэтому даже при безудержном желании, полностью ее защитить не смогут.
"На сегодня у них нет возможности прикрыть объекты нефтеперерабатывающей отрасли, ВПК, промышленных объектов, из которых используют те или иные элементы используют для производства оружия, аэродромы. Это приоритетные цели (для Украины – 24 Канал), но их перечень может расширяться", – подчеркнул Мусиенко.
Более того, по данным издания CNN, Украина для атак по военным объектам России начала использовать дроны с искусственным интеллектом. На них не реагируют российские средства радиолокационной борьбы. Задача РЭБ – сделать дрон неуправляемым, лишить его связи со спутником и оператором. Даже если это и произойдет, дрон с ИИ продолжает свое движение и летит по заданным координатам, не теряя способность распознать и попасть в цель.
Удар по заводу в Татарстане: что известно
- Дроны Главного управления разведки 2 апреля атаковали завод по производству "Шахедов" в городе Елабуга, что в Татарстане. Завод расположен в 1200 километрах от Украины! Удар вызвал большие разрушения производственных мощностей, что, вероятно, повлияет на работу завода, или же, ее остановку.
- В Институте изучения войны заявили, что атака по заводу по производству "Шахедов" является значительным переломом в возможностях Украины наносить удары на таком дальнем расстоянии.
- Интересно отметить, что журналист кремлевского издания Дмитрий Смирнов заявил, что дроны якобы прилетели с территории Казахстана. А депутат госдумы России Андрей Гурулев заявил, что беспилотник могли запустить "из степей Средней Азии". В Казахстане, конечно, опровергли информацию о запуске дрона с их территории.