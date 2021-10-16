Путин нервничает, потому что его шантаж не работает, – Витренко
Источник:24 канал
Юрий Витренко заявил, что Владимир Путин начинает нервничать из-за ситуации с "Северным потоком-2". Все потому, что шантаж, который президент государства-агрессора затеял по всей Европе, не работает.
Путин нервничает, потому что ему не удается запустить "Северный поток-2", даже когда он уже достроен. Об этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
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Шантаж Путина не работает
Путин сейчас нервничает, потому что он понимает, что этот шантаж, который он затеял по всей Европе не работает,
– заметил Витренко.
Он добавил, что газопровод не получается запустить из-за украинской позиции. Поскольку мы доказываем, что Россия использует газ как оружие, а "Северный поток-2" не соответствует европейскому законодательству.
"Пока нам удается эту ситуацию останавливать", – подытожил Витренко.
Путину следует поставить четкие условия
Ранее глава "Нафтогаза" заявлял, что было бы хорошо, чтобы американские санкции против России были наложены именно сейчас. США, и Евросоюз, и Германия должны поставить президенту России четкие условия.
К слову, накануне Витренко также прокомментировал вероятность запуска газопровода этой зимой. Чиновник отметил, что если такое произойдет и с Украины снимут транзит газа, то это станет худшим вариантом для государства.
"Северный поток-2" собираются запускать
- В "Газпроме" 10 сентября сообщили о завершении строительства "Северного потока-2". Сначала в Кремле хвастались, что запустят газопровод уже в течение "ближайших" дней, но этого не произошло.
- 14 октября СМИ вновь писали, что Россия в ближайшие дни готова запустить "Северный поток-2". Однако дальнейшая его работа зависит от европейского регулятора.
- Первую нитку "Северного потока-2" начали заполнять газом еще 4 октября. В "Газпроме" говорили, что хотят делать это постепенно.
- В то же время в Европарламенте 40 политиков требуют провести расследование относительно деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.
- Украина надеется на новые американские санкции в отношении газопровода. Однако издание Politico писало, что президент Джо Байден не планирует вводить их за время своего президентства. В то же время Конгресс и сенатор-республиканец Тед Круз настаивают, чтобы власть действовала жестче.