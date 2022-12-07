"Массовых казней и побегов в российской армии нет": Путин выдал очередную чушь о дезертирах
Владимир Путин каждый раз выдает чепуху о ходе "спецоперации" в Украине. Казалось бы, после всех заявлений российского диктатора, еще большего дна ожидать было нельзя, впрочем, это не так!
Путин солгал россиянам о расстреле дезертиров в ВСУ
На этот раз Путин решил высказаться по поводу дезертирства, которое все чаще присутствует в российской армии. Но глава страны-агрессорки, как всегда, соврал россиянам – вспомнил о дезертирах в ВСУ, которых "якобы жестоко расстреливают". Об этом глава Кремля заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщают росСМИ.
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Так, он сказал, что украинцы якобы расстреливают перед строем военных за уход с боевых позиций, а в российских вооруженных силах ничего такого нет.
Относительно оставления позиций: в Украине, вы знаете, там расстреливают на месте, причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публично, перед строем и в несколько рук,
– сказал Путин, подчеркнув, что это не секрет и хорошо всем известно.
Кремлевский диктатор добавил, что "у нас не то, что есть нечто подобное, у нас даже нет каких-либо специальных лагерей, зон и т.д.". По его словам, это все ерунда и фейки, не имеющие за собой никаких оснований.
Очевидно, что такая чепуха может звучать только из уст российских политиков и пропагандистов, всячески пытающихся оправдать свои потери и отрицать успехи ВСУ. Есть немало информации о том, что дезертиров в армии противника становится все больше и с ними расправляются раз и навсегда.
Оккупанты бегут с поля боя: основное
Собрали для вас несколько примеров того, что это действительно происходит в российской армии – дезертирство, расстрел своих "мобиков" и блокпосты, чтобы россияне не убегали:
- Еще в сентябре с позиций квазиреспублик так называемых "лнр" и "днр" сбежали с позиций и вернулись на "родину" около 3,5 тысячи мобилизованных. Они не хотят воевать и понимают, что всех не накажут.
- Поскольку количество россиян, пытающихся сдаться в плен ВСУ или вообще сбежать с поля боя, постоянно растет, оккупанты развернули дополнительные блокпосты, в частности, и в Луганской области. Это было сделано для того, чтобы воспрепятствовать дезертирству.
- В Институте по изучению войны также заявили, что российских военных преследуют серьезные проблемы. Они борются с низким моральным духом и вместе с тем высоким уровнем дезертирства и отказов воевать.
- Следует заметить, что российские оккупанты сами же ликвидируют своих. В частности, недавно появилась информация о том, что захватчики могли жестоко убить завербованного зека из-за большого количества дезертиров в его роте.
- 6 декабря факт дезертирства военнослужащих российской армии был зафиксирован в Донецкой области. Военнослужащие российских оккупационных войск с оружием покинули свои боевые позиции – командование приказало задержать и ликвидировать нарушителей. По состоянию на 5 декабря – все дезертиры уничтожены.
- Дезертирство россиян, вероятно, связано с цифрами об общих потерях армии РФ. ВСУ показывают невероятные результаты.
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