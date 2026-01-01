Сторонникам Путина не понравится: ISW указал на противоречивый момент его новогодней речи
- Путин объявил 2026 год Годом единства народов России.
- Аналитики ISW отмечают, что заявления Путина о гражданах России как "большой семье" противоречат ксенофобским взглядам российских ультранационалистов, которые являются основными сторонниками режима.
Новогоднее обращение Владимира Путина было самым коротким за все 4 года войны. Российский диктатор ни словом не обмолвился о мире. Наоборот, он заявил, что "верит в победу". А еще объявил 2026 год Годом единства народов России.
Путин подчеркнул, что граждане России являются "одной большой семьей", которую объединят общие ценности – традиции, вера, память и "самоотверженная любовь" к родине, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Что означает заявление Путина о единстве народов России?
Глава Кремля также отметил, что объединяющим фактором для жителей России выступает поддержка военных усилий в Украине.
Аналитики Института изучения войны указывают, что нарративы диктатора о России как многонациональном и многорелигиозном государстве противоречат ксенофобским взглядам российских ультранационалистов – одной из главных групп его поддержки.
Это сообщество поддерживает войну и выступает за Россию, основанную на этнической русской идентичности и Русской православной церкви.
Важно, что Путин продолжает ориентироваться на концепцию гражданского национализма, более согласованную с советским идеалом, чем с христианским национализмом российских ультранационалистов.
19 декабря он отметил, что Год единства народов России в 2026 году имеет особое значение в условиях войны.
Заметим, что в обращении политик не сказал ни слова о мире. Он лишь заверил своих соотечественников, что их страна "достигнет всех поставленных целей и будет двигаться только вперед".
Накануне в Кремле придумали фейковое нападение на резиденцию Путина в Валдае, чтобы подорвать мирные усилия Дональда Трампа.
Используя как повод атаку, которой не было, Москва заявила, что планирует занять более "жесткую" позицию в отношении Украины на переговорах.
Российский диктатор приказал оккупантам "поэтапно" освободить Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, а также "расширить буферную зону" в Харьковской и Сумской областях.