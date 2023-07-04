Путин обречен: мятеж Пригожина показал элитам сценарий конца диктатора

"Недопереворот" Евгения Пригожина подорвал доверие к власти. Более того, даже для самой политической верхушки удалось донести, что Владимир Путин слаб и долго оставаться на своем посту нельзя. Это породит больше сомнений у так называемых российских элит, которые, наконец, могут решить просто устранить диктатора.

Об этом 24 Каналу рассказала политтехнолог Марат Гельман. По его мнению, "элиты" постараются отойти от власти, чтобы не быть причастными к ней во время "падения" Путина. Хотя к устранению Путина могут приложить и сами.

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Что смог показать мятеж

Евгений Пригожин имел свои амбиции и цели, начиная свой "марш справедливости". Однако ничего из задуманного ему воплотить так и не удалось. Тем не менее он пролил свет на простые, но очень важные процессы в России. Для Владимира Путина тенденции достаточно неутешительны.

Население не идет против Путина, но не идет и за Путина. То есть население полностью деморализовано и демотивировано к действиям в целом,

– подчеркнул Марат Гельман.

Кроме того, мятеж продемонстрировал сценарий возможного конца для российского диктатора в условиях внутренней борьбы.

"Пропагандистская машина могла обмануть значительную часть населения. Но номенклатурную элиту сложно обмануть. Она увидела слабость, увидела конец Путина. Поэтому, думаю, номенклатура сейчас будет стремиться уйти от власти", – отметил политтехнолог.

Элиты хотят выжить во время "конца" Путина

Однако говорится лишь о той части так называемых "элит", которые действительно могут отойти от власти и не быть связанной с ней во время поражения Владимира Путина.

Люди, которые по тем или иным причинам уже не могут оторваться от власти, возможно, начали задумываться о том, что действующего президента пора заменить или ликвидировать. А войну в Украине следует завершать и начинать выводить войска.

Сейчас все по мере своей смелости обсуждают, что делать дальше. Но обсуждают тот факт, что Путин обречен, а они не хотят "в могилу". Не хотят, чтобы их похоронили с Путиным,

– подчеркнул Гельман.

Поэтому российские "элиты" активно анализируют, что и как можно сделать, чтобы продолжать свое существование. Но уже без Владимира Путина, как главы их государства.

Марат Гельман о конце Владимира Путина: смотрите видео

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