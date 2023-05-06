Чувствует себя так, когда затонула подлодка "Курск": что на самом деле происходит с Путиным
Украинское контрнаступление, демарш Пригожина, "хлопки" в России и дроны над Кремлем – это далеко неполный, но основной список событий, которые в последнее время переживает Владимир Путин. Это довольно сильно бьет по российскому диктатору – он плохо себя чувствует и боится.
Об этом в эфире 24 Канала сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он предположил реальное состояние главы Кремля и где тот может находиться.
Смотрите также Путин на дне пропасти и 90% окружающих это понимает: как изменились их нарративы
Боится и плачет
Сергей Жирнов отметил, что сейчас Путин чувствует себя, как в 2000 году, когда затонула подлодка "Курск".
Он очень плохо себя чувствует, сидит у себя в бункере, плачет. Отметьте, Путин до сих пор не появился, ничего не сказал, потому что ему нечего говорить,
– сказал эксперт с намеком на последние события относительно дронов над Кремлем.
Вероятно, Путину могли доложить об этом "инциденте" почти через 12 часов спустя. Эксразведчик отмечает, что в такие моменты российский диктатор впадает в ступор и не знает каким образом реагировать.
"У него ступор, когда ему такие вещи рассказывают. Он не знает, что делать. А дальше все пошли в истерику и думать: отменять парады к 9 мая или нет", – предположил Жирнов.
Сергей Жирнов о настоящем состоянии Путина: смотреть видео
Приема не будет
Так, в Кремле уже отменили традиционную встречу с ветеранами, отметил спикер. Поскольку физически их найти большая проблема.
"Ветеранов нет. Самому младшему, который реально воевал во Второй мировой войне, должно быть сейчас 98 лет", – подчеркнул эксперт.
И это еще один фактор, который очень бьет по Владимиру Путину. Ведь долгое время он делал ставку на эту "сакральность", которую нужно отпустить.
"Для Путина это проблема – он сделал ставку на "георгиевское победобесие", но уже не осталось тех, кто воевал. Ему не с кем общаться. Он смотрит в прошлое, но даже и оно от него уходит. Говорит: Владимир Вдадимирович, забудь обо мне, все это в учебниках истории", – иронически резюмировал Сергей Жирнов.
Путин: последние новости
- После ночной атаки дронами Кремля 3 мая, росСМИ отчитались: "первый не пострадал". Впоследствии спикер диктатора Сергей Песков сказал, что Путин находился в Ново-Огарево. К слову, пока не было заявлений от российского президента по этому поводу.
- После массированых "хлопков" в России есть предположение, что Путин не решится выйти 9 мая в народ с традиционной речью. Зато выступит где-нибудь из угла своего бункера. Окружение и охрана Путина находится в мучительном ожидании, потому что понимает, что не сможет точно защитить своего хозяина.
- Путин имеет целый букет болезней и это заметно даже как у него трясутся руки на разных выступлениях. К сожалению, в таком состоянии он может протянуть долго и может решиться на какие-либо действия.