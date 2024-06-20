Путин заявил, что никогда не выведет войска из Украины

Во время пресс-конференции во Вьетнаме российский диктатор сделал ряд заявлений о войне против Украины. Путин отказался от вывода российских войск из Украины как условия для переговоров, передает 24 Канал.

Россия собирается поставлять оружие из Северной Кореи. Но солдат из этой страны якобы пока не будет привлекать.

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Россия не выведет войска из Украины

Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, то, судя по всему, этого никогда не произойдет, потому что киевский режим не хочет уходить от власти, не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины. То есть они вечно будут тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов,

– заявил Путин.

Еще он заявил, что якобы не стремится захватить Харьков, и, конечно, обвинил Запад в эскалации. Мол, удары западным оружием по российской территории можно назвать близкими к агрессии.

"Зачем нам бояться? Не лучше ли идти до конца?" – цитируют Путина российские журналисты.