Путин отреагировал на кровавый удар России по Сумах, где погибли десятки людей

Владимир Путин высказался о кровавом ударе России по Сумах, который произошел 13 апреля. Российский диктатор назвал циничную причину обстрела, из-за которой погибло много гражданских людей, в том числе и дети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал диктатор об ударе по Сумах

Владимир Путин повторил тезис своих прихвостней-пропагандистов о том, что, мол, российская армия попала по "военному объекту" в Сумах.

По словам диктатора, на месте удара якобы происходило "награждение тех, кто совершал преступления в Курской области".

Ну, например, всем хорошо известный удар наших вооруженных сил по конгресс-центру, вероятно, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие,

– цинично сказал Путин.

Российский диктатор не впервые прикрывается военными преступлениями против гражданских, говоря, что россияне якобы наносят удары "только по военным". В то же время кадры с места событий и свидетельства очевидцев говорят другое – Путин в очередной раз цинично врет.