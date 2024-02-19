Путин платит за преступления против украинских детей из собственного фонда

Если в прошлом году Путин все усилия направлял на похищение и перевоспитание украинских сирот и детей, лишенных родительской опеки, то в 2024 году из его частной казны деньги пойдут на политическую индоктринацию, милитаризацию и присвоение всех детей из оккупированных территорий. Кто получил гранты и как этому противодействовать – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Более 2 миллионов рублей на милитаризацию детей в Беларуси

В первой половине 2024 года организация "Местная национально-культурная автономия белорусов городского округа Мелитополя" планирует вывезти в Минск несколько десятков украинских подростков и молодежи в возрасте 14 – 24 лет.

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По замыслу организаторов "перевоспитательной" поездки, география участников проекта охватит сам Мелитополь, а также Токмакский район Запорожской области. Ведь именно здесь – "пресловутая украинизация заставляла местных жителей ломать себя" до такой степени, что "отношение ко всему русскому было системным и хладнокровным".

Такая ситуация вызвала беспокойство Владимира Путина, фонд грантов которого одобрил проект, а также автономных белорусов, которые начали противоправную колонизацию Мелитополя. Для остального международного сообщества украинизация в Украине вполне соответствует принципу суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела и обеспечения права ребенка на развитие и воспитание.

За 2 миллиона и почти 200 тысяч рублей для подростков из Украины организуют "научную конференцию", "исследовательский" конкурс рассказов "Мы помним своих героев", Лабораторию исследовательских проектов по истории "Великой отечественной войны", цикл открытых пропагандистских уроков "Линия Вотан", а также поездку к памятным местам и мемориалам в Беларуси.

Стоит упомянуть, что с начала полномасштабного вторжения в Беларусь вывезли более 2 тысяч детей с оккупированных территорий. Подтвердить или опровергнуть возвращение всех – невозможно. При этом политизация пребывания несовершеннолетних украинцев в Беларуси и милитаризация "отдыха" является признанным нарушением прав и наилучших интересов ребенка, а сам вывоз может быть способом скрыть дальнейшую депортацию.

Миллион рублей на карманных пропагандистов

В то время как детям на разрушенных оккупированных территориях, по словам самих же россиян, кое-где не хватает доступа к тепло- и водоснабжению, образовательных и медицинских услуг, почти миллион рублей на полгода Путин выделил проекту "Новые в медиа", предложенному "Молодой гвардией Единой России". Целевая аудитория – 14 – 17-летние школьники из Мариуполя, которые якобы видят себя на российских телеканалах.

Это уже не впервые, когда президент России платит за промывание детских мозгов карманным пропагандистам. В 2023 году с "елки желаний" он "реализовал мечту" 13-летней девочки попробовать себя в роли телеведущей.

Проект будет сопровождаться наставничеством российских "Ньюс Медиа", "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", на базе которых дети впоследствии будут проходить стажировку. Последнее возможно исключительно после теоретического курса, в частности "принципов современной журналистики", где украинских детей, вероятно, будут учить, как сохранять лицо Путину и бороться с "нарративами НАТО".

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Важно, что в оккупированном Мариуполе работают только 20% школ, а четверть учеников составляют дети российских колонизаторов, так чьи именно потребности планируют удовлетворить авторы проекта, неизвестно.

Военно-тренировочные сборы под соусом "спасения жизни"

Сразу несколько проектов, инициированных на оккупированных территориях Украины, направлены на формирование потенциала к работе с учениками школ в сфере начальной военной подготовки, теоретических и практических занятий по основам военного дела, морской подготовки, тактической медицины, военно-патриотического и идеологического воспитания.

Милитаризация, которая имеет признаки военного преступления, будет стоить России более 11 миллионов рублей на 7 следующих месяцев и охватит оккупированные Крым, Запорожскую и Херсонскую области, а также квазиреспублики Донбасса. Согласно проектным заявкам "ПроБеzопасность", "Инструктор – военрук", "Под флагом великой державы", "Своих не бросаем" основной целью является "подготовить мотивированного и физически развитого воина".

Ведь "отсутствие начальной военной подготовки у старшеклассников влияет на уровень военной подготовки призывников, на проведение призывной компании и на выполнение установленных требований по пополнению вооруженных сил призывниками".

Несмотря на то, что отдельные проекты декларируют целью предоставить детям и молодежи навыки спасения жизни, организаторы не упоминают, в каких условиях понадобятся соответствующие компетенции, и почему вместо общеобразовательных дисциплин, украинские дети на оккупированных территориях должны учиться быть солдатами и умирать за чужую родину.

Узурпация власти и ресурсов позволяет Путину финансировать искоренение украинской идентичности у детей с оккупированных территорий. За несколько миллионов рублей в течение непродолжительного времени армия пропагандистов и агитаторов будет пытаться превратить маленьких украинцев во врагов собственной нации, значительно усложняя процесс деоккупации и реинтеграции захваченных территорий.

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В то время как такая политика вызывает серьезное беспокойство у самой Украины, за рубежом ее угроза недооценена. Нарушения прав ребенка освещаются недостаточно, не говоря о фактическом отсутствии эффективного наказания таких деяний, которые, принимая во внимание масштаб и систематичность, имеют характер преступления против человечности.

Виновные лица лишь иногда включаются в санкционные списки Украины, ЕС и иностранных государств. При этом те ограничения, которые на них накладывают, не всегда ощутимы, особенно для низшего звена – учителей или агитаторов, которые не имеют активов в иностранных банках, или возможности поехать за границу.

Отсутствие сотрудничества между государствами по санкционной политике также создает ситуацию, когда виновные лица высшего звена (министры, детские омбудсмены) могут обходить санкции, просто изменив юрисдикцию на ту, где они не фигурируют как нарушители.

Сам Путин до сих пор остается с ордером на арест от Международного уголовного суда, в котором нет ничего о дискриминационном преследовании украинских детей с оккупированных территорий.

Значит ли это, что международному сообществу безразлично на русификацию оккупированных украинских регионов и украинцев, которое со временем может иметь необратимый характер? И какие тогда человечество имеет гарантии от произвольного завладения территориями и их населением, и серьезных нарушений международного права в целом?