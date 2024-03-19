Это вердикт российскому населению, – политолог о "победе" Путина на выборах

По данным ЦИК России, на выборах президента за Владимира Путина якобы проголосовало более 87% россиян. Впрочем, несложно подтасовать выборы, для диктатора сложнее будет легитимизироваться в шестой раз.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк, отметив, что за 20 лет на посту диктатор научился врать и дорисовывать. Для этого в помощь электронное голосование, умение подбрасывать в российской глубинке голоса, а также незаконное голосование на временно оккупированных территориях Украины.

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"Это вердикт российскому населению, которое поддержало это все, не вышло на улицы. Ни одного миллионного митинга мы не видим со стороны России, которая бы вышла и сказала, что "нет, это не вся Россия", – сказал политолог.

Однако россияне не вышли протестовать против выборов Путина и не сказали, что им это все не нравится. Это означает, что они это поддерживают.

"Тогда просто не надо поднимать вопрос о "хороших русских", о "плохих русских". Они все оказываются одинаковы. Где бояться выходить на митинги – в Берлине, в Лондоне, в Праге, в Барселоне? Это рабское мышление", – отметил Давыдюк.

Политолог отметил, есть много примеров, где рабы освобождались из рабства. В то же время есть те, кто не хочет свободы – они будут делать рабами и своих детей.

"Гениальная" идея российских политтехнологов и штаба Навального: "А давайте станем в очередь как дед с бабой стояли за колбасой. Так мы будем стоять в очереди в память Навального и за свободную Россию". И что вы настояли?

– возмутился Николай Давыдюк.

В стране-агрессоре массово задерживали россиян , которые решили присоединиться к акции "Полдень против Путина". Еще до своей смерти российский оппозиционер Алексей Навальный поддержал предложение прийти на избирательный участок в 12 часов в последний день выборов президента России – 17-го марта – и проголосовать против Владимира Путина или испортить бюллетень.

Политолог отметил, что российские псевдоактивисты и псевдополитики несостоятельны и ничего из себя не представляют. Он добавил, что, если Запад хочет помочь России и спасти её как государство, то единственные, кому они должны давать деньги – это ВСУ.

"Никакой российской прессы, никаких российских всех так называемых политических движений. Все деньги на Вооруженные Силы Украины. Это единственное, что поможет спасти континент от путинской угрозы. Они ничего не сделали против Путина", – сказал Давыдюк.

Он отметил, что СССР развалили диссиденты. Те, кто сражался своей жизнью и здоровьем за свои страны. А россияне просто стояли в очередях.

"Есть единственный шанс сорвать выборы Путина – это не признать его избрание мировым сообществом. Поэтому сейчас мяч на половине поля наших политиков и дипломатов", – подчеркнул политолог.

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