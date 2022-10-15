Путин выстрелил себе в ногу этими ракетами – Давидюк о последствиях массированных российских ударов

Массированные ракетные удары по Украине 10 октября сделали хуже самой России. Поддержка Украины усилилась, а ПАСЕ вообще признала Россию страной-террористом.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Ранее сообщалось о том, что Путин цинично заявил, что "не жалеет" о войне против Украины и упомянул о массированных ударах.

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Путин выстрелил себе в ногу

Давидюк отметил, что своими ракетами Путин выстрелил себе в ногу. Заседание "Рамштайна" усилило поддержку Украине. Правда есть проблемы с дедлайнами, с суммами поддержки, однако это уже мощнее, чем было. Кроме того, возросла и геополитическая поддержка. В частности, таких заявлений НАТО, как на этой неделе, не было 30 лет и даже в течение этой войны.

Столтенберг сказал, что проигрыш Украины – это проигрыш НАТО. По большому счету, это уже косвенный намек на 5 статью. И подтверждение этих слов от Столтенберга, если нанесут ядерный удар по Украине, НАТО неядерными, но физическими ударами будет отвечать России. То есть мы уже фактически одной ногой вступили в НАТО,

– заметил политолог.

Он добавил, что, кроме того, Украина получила 2 положительных решения на территории Европы, то есть Евросоюза:

Супервыступление Борреля перед министрами иностранных дел и послами об отказе от российского дешевого газа, от дешевых китайских рабочих, о строительстве своей обороны и признании того, что Украина была права.

ПАСЕ признало Россию государством-террористом.

"В политической плоскости – это лучшая неделя за все время войны. Действительно отработали, и теперь все это надо кристаллизовать в деньги, в танки, в пули, в решения против России. Поэтому, я думаю, что это была очень неплохая неделя. К сожалению, он начался с ракетных обстрелов, но это не испугало украинцев. Мы собрали деньги на яростную месть в "Фонд Притулы", куда залетело полмиллиарда гривен", – подчеркнул Давидюк.

Давидюк о последствиях российских массированных ударов: смотрите видео

Путин тяжело понимает, что нас не запугать

Политолог продолжил, что Путин должен понять, что украинцев не испугать. Однако в его глупую лысую голову это тяжело доходит. Посмотрите на супердостижение России на этой неделе. Они открыли полёты между Северным Кипром и Россией. Это суперрешение, к которому они пришли. В то время как Украина покоряет НАТО, ПАСЕ, Евросоюз. Мы явились фактором трансформационных изменений в мире.

Это подтверждение, что мы не восточноевропейское государство, а центральноевропейское государство со своим правом быть почетным членом Евросоюза. Мне кажется, в этом направлении следует продолжать движение. Наш путь непрост, мы платим чрезвычайно высокую цену, но мы идем в правильном направлении,

– подчеркнул он.

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