В знак "особых отношений": Путин подарил Ким Чен Ыну авто российского производства

Российский диктатор Владимир Путин подарил своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну автомобиль, изготовленный в России. Пхеньян считает, что это признак "особых отношений" между двумя сторонами.

Путин преподнес лидеру КНДР этот "щедрый подарок", при этом нарушил санкции ООН против Пхеньяна. Поскольку они, в частности, запрещают ввозить в Северную Корею предметы роскоши, включая автомобили класса люкс.

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Подарок от Путина

О том, что глава Кремля подарил Киму автомобиль российского производства для личного пользования сообщило официальное Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил российским медиа, что Ким Чен Ын получил новый Aurus.

Автомобиль передали группе, в которую входила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Она поблагодарила и сказала, что "подарок служит четкой демонстрацией особых личных отношений между высшими лидерами двух стран. Однако другие подробности о том, как состоялась передача автомобиля, неизвестны.

В издании CNN отметили, что подарок Путина потенциально нарушает санкции Организации Объединенных Наций, наложенные на Северную Корею из-за ее программы ядерного оружия.

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