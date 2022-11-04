Путин подписал закон, позволяющий мобилизовать россиян с судимостью за тяжкие преступления

Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления.

По информации российских СМИ, этим законом также определили исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен.

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Что предусматривает закон

В тексте документа говорится, что граждане России, имеющие непогашенную судимость за особо тяжкие преступления, могут быть призваны в ряды российской армии.

Путин разрешил мобилизовывать заключенных / Фото росСМИ

Еще во время мобилизации стало известно, что российское командование набирает в армию всех подряд. В качестве пушечного мяса выступили: рабочие машиностроительного завода, которых забрали на фронт, несмотря на бронь; ВИЧ-инфицированные заключенные, вагнеровцы и наркоманы.

Напомним, что в конце октября российские депутаты уже проголосовали за закон, позволяющий призывать мужчин, имеющих неблагоприятную или непогашенную судимость за тяжкие преступления.

Что известно о завершении "частичной мобилизации" в России

После завершения мобилизации неоднократно появлялась информация, что россияне продолжают получать повестки и должны явиться в военкомат уже в ноябре.

Следует отметить, что России тяжело дается мобилизация и ее проведение отрицательно сказывается на экономике. Сотрудница Института изучения войны Наталья Бугаева заявила, что Россия не смогла эффективно справиться с мобилизацией.

По ее словам, россияне не получают того эффекта, на который рассчитывали благодаря мобилизации. У врага возникли проблемы с вооружением и тренировкой мобилизованных.

1 ноября, минобороны России сообщило, что 87 тысяч военных уже отправились на фронт. В Украине мобилизованных чаще всего фиксируют в Луганской и Херсонской областях.

Более того, россиянам выдают повестки, обязывающие их появиться в военкомате в 2023 году. Это может свидетельствовать, что в России, по меньшей мере, готовят вторую волну мобилизации.

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