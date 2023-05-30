Путин придумал абсурдное "объяснение" атаке дронов по Москве

Российский президент Владимир Путин подтвердил журналистам, что 30 мая Москву атаковали дронами. Вот только диктатор не смог придумать ничего лучшего, поэтому традиционно обвинил Украину.

Об этом пишут российские СМИ. Кроме того, бункерный дед заявил, что оккупанты якобы ударили по штабу военной разведки Украины, передает 24 Канал.

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Что снова придумали в Кремле

В Минобороны России заявили, что в течение суток российские военные "поразили все цели, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России".

Интересно, что эта версия лжи, видимо, не согласована с Путиным, поскольку он утверждает, что центры принятия решений в Украине атаковали 2-3 дня назад.

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Кроме того, диктатор говорит, что дроны атаковали Москву, потому что "киевский режим добивается зеркального ответа от России, чтобы обвинить ее в терроризме".

Россия должна была ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе. Но высокоточным оружием мы целимся именно по объектам военной инфраструктуры: по складам боеприпасов, по центрам принятия решений. Понятно, что к этим объектам относится штаб военной разведки Украины, по которому мы нанесли удары 2 дня назад,

– сказал Путин.

Он также заявил, что Украина якобы пытается запугать Россию, атакуя жилые дома граждан.

Мы же напомним, что в последние два дня массовых атак украинская ПВО обезвредила все вражеские ракеты, которые запустили оккупанты на столицу и другие украинские города.

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На самом же деле причиной утренней атаки на Москву может быть начало внутреннего переворота в России, который начался 22 мая, когда добровольческие формирования россиян начали операцию по "освобовждению" в Белгородской области.

Тем более что командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин с позывным "Вайт Рекс" недавно заявлял, что Москва является его родным городом, поэтому, лично для него, борьба против путинских приспешников закончится только в этом городе.

"В Москве (окончатся боевые действия – 24 Канал), когда мы поднимем флаг РДК над Кремлем", – высказался командир.