"Дед с народом": российский оппозиционер высмеял поездку Путина на Чукотку

Владимир Путин активно готовится к президентским выборам. Российский диктатор отправился на Чукотку, чтобы пообщаться с местными жителями.

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов прокомментировал 24 Каналу этот визит на крайний северо-восток страны-агрессора. По его словам, Путин преследовал две цели.

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Во-первых, на фоне слухов об ухудшении самочувствия и даже смерти российский президент хотел продемонстрировать, что вполне здоров.

Тема возраста и физического здоровья неизбежно стает на повестку дня. Когда куда-то далеко улетаешь, это формирует невербализированное ощущение, что ты здоров, в форме. Человек, близкий к смерти или лежащий в холодильнике, не летает, далеко не уедет,

– объяснил Галлямов.

Во-вторых, на фоне проблем с отоплением в Подмосковье и других регионах Путин стремится показать, что он – с народом.

Чукотка – это очень холодный край. Путин, который не где-то там в тепле сидит, а куда-то в холод поехал, будто со страной вместе,

– сказал политтехнолог.

Путин играет на эмоциях россиян

В России все больше проблем: тотальное подорожание, постоянные аварии и пожары, а также мобилизационное давление. Поскольку президент готовится к выборам, он не может так просто игнорировать все эти трудности.

Однако и решать их он не собирается – только притворяться, что не все равно.

"Вместо того чтобы встретить проблему в лоб, как делают нормальные политики, он решил зайти с тыла. С помощью такого хитроумного имиджмейкинга просто смягчить эти проблемы", – констатировал Галлямов.

У Путина есть план "Б" на случай массового недовольства

После мятежа Евгения Пригожина российский президент боится возникновения чего-нибудь подобного. И не зря – ведь в стране растет недоверие и напряжение.

Чтобы обезопасить свой режим, Путин последовательно усиливает росгвардию. Еще летом он подписал закон о вооружении ее тяжелой техникой, а осенью добавил в ее состав бывших мятежников – вагнеровцев.

Кроме того, в России возобновили спецподразделение "СМЕРШ" ("смерть шпионам"), действовавшее во время Второй мировой войны. Оно будет наказывать не только украинское подполье, но недовольных россиян.

С той же целью 6 января Путин встретился с семьями погибших оккупантов. Таким способом он хотел заручиться их поддержкой на выборах.