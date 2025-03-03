Есть одно условие, чтобы заставить Путина к переговорам, – Богданов

Российский диктатор Владимир Путин пойдет на переговоры только тогда, когда почувствует, что ситуация для России стала критической. Вероятно, эти мысли уже возникают, что и привело к активизации обсуждений о прекращении огня.

Однако быстро завершить активную фазу войны не удастся. Публицист и эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов объяснил 24 Каналу, что для этого нужно минимум полгода.

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Об условии, при котором Путин пойдет на переговоры

Россия может начать переговоры только в том случае, если потеряет возможность вести войну экономически или военно, или если Путин будет считать, что эта ситуация неизбежно приближается. Только тогда он может согласиться на переговоры. Кремль не случайно активизирует обсуждение о прекращении огня – они действительно ожидают, что ресурсы иссякнут, и для сохранения выгоды им потребуется "договорняк".

Поэтому единственной реальной причиной, по которой Путин может сесть за стол переговоров, является достижение максимума или ситуация "швах",

– считает Юрий Богданов.

Это не зависит от желаний президента США Дональда Трампа. Его "гениальная" дипломатия привела к тому, что за полтора месяца он рассорился почти со всеми своими союзниками.

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К чему готовиться Украине

Эксперт по стратегическим коммуникациям считает, что Украине следует готовиться к продолжению войны. Даже если обе стороны не смогут продолжать конфликт долго, предсказать минимальные сроки сложно.

По моим оценкам, если переговоры начнутся сегодня, на стабильное прекращение огня можно будет выйти не раньше 1 сентября,

– отметил он.

Быстро завершить активную фазу боевых действий пока невозможно, поскольку для реализации этого процесса нужно сделать много важных шагов. Для определения линий разграничения и обмена пленными "всех на всех" понадобится минимум полгода.

Недавно во Франции выдвинули идею месячного перемирия в контексте войны в Украине. Мол, это станет предпосылкой для "настоящих мирных переговоров" и возможностью показать "добрую волю" Путину.

Франция, Великобритания и несколько других европейских стран готовы направить войска в Украину после достижения прекращения огня. При этом, они хотят получить поддержку со стороны США.