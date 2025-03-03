Однак швидко завершити активну фазу війни не вдасться. Публіцист та експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов пояснив 24 Каналу, що для цього потрібно мінімум пів року.

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Про умову, за якої Путін піде на переговори

Росія може розпочати переговори лише в тому випадку, якщо втратить можливість вести війну економічно чи військово, або якщо Путін вважатиме, що ця ситуація неминуче наближається. Тільки тоді він може погодитися на переговори. Кремль не випадково активізує обговорення про припинення вогню – вони дійсно очікують, що ресурси вичерпаються, і для збереження вигоди їм буде потрібен "договірняк".

Тож єдиною реальною причиною, через яку Путін може сісти за стіл переговорів, є досягнення максимуму або ситуація "швах",

– вважає Юрій Богданов.

Це не залежить від бажань президента США Дональда Трампа. Його "геніальна" дипломатія призвела до того, що за півтора місяця він розсварився майже з усіма своїми союзниками.

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До чого готуватися Україні

Експерт зі стратегічних комунікацій вважає, що Україні слід готуватися до продовження війни. Навіть якщо обидві сторони не зможуть продовжувати конфлікт довго, передбачити мінімальні терміни складно.

За моїми оцінками, якщо переговори почнуться сьогодні, на стабільне припинення вогню можна буде вийти не раніше 1 вересня,

– зазначив він.

Швидко завершити активну фазу бойових дій наразі неможливо, оскільки для реалізації цього процесу потрібно зробити багато важливих кроків. Для визначення ліній розмежування та обміну полоненими "всіх на всіх" знадобиться мінімум пів року.

Нещодавно у Франції висунули ідею місячного перемир'я в контексті війни в Україні. Мовляв, це стане передумовою для "справжніх мирних переговорів" та можливістю показати "добру волю" Путіну.

Франція, Велика Британія та кілька інших європейських країн готові направити війська до України після досягнення припинення вогню. При цьому, вони хочуть отримати підтримку з боку США.