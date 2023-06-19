Плакался, что "кинули": зачем Путин достал фейковый договор о нейтралитете Украины

На встрече с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге Владимир Путин помахал какой-то бумажкой и отметил, что это якобы "договор о нейтралитете Украины". Будто бы его должны были подписать в Стамбуле в прошлом году. Но, по словам Путина, "киевский режим"от него отказался.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен подчеркнул, что нельзя исключать, что эта "бумажка" была. Также не исключено, что именно Путину подготовили план, который ему необходимо было заставить подписать Украину. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Договоренности Путина ничего не стоят

Именно поэтому и российский диктатор продемонстрировал этот "договор" и рассказал, что "украинская сторона всех обманула".

Путин часто плачется, как его "кинули". Он упоминает о "Минских договоренностях", мол, европейские лидеры не собирались их подписывать. Он – форматный человек из прошлого века, человек бумажек. Однако вопрос в другом: чего стоят договоренности с Путиным, пусть и подписанные? Они ничего не стоят,

– подчеркнул политтехнолог.

Ведь все хорошо помнят, как российский диктатор много лет назад уверял, что нет никаких претензий к Украине, что "Крым - это Украина" и что "все мы - братья".

Политтехнолог рассказал, зачем Путин придумал "договор о нейтралитете Украины": смотрите видео

Выглядит странным

История с "договором", которым Путин махал на встрече с африканскими лидерами, выглядит странным.

В то время как отметил Тизенгаузен, не было никаких официальных заявлений. Почему он тогда эту "бумажку" не показал – когда, по словам Путина, его "кинули" после отхода российских войск от Киева?

Путин, как всегда, в своей КГБшной, мерзкой манере придумал какую-то "бумажку". К чему она была на встрече с африканскими лидерами? Они приехали в Украину, а затем в Россию с новыми требованиями – опять же от Путина. Ведь они не сами их придумали. И потому им показывать, "как Путина обманули", это глупо,

– заметил политтехнолог.

Российский диктатор, по его мнению, в большей степени отправил месседж на Запад. Мол, я, Путин, "миротворец", предлагал "договор", а украинская сторона меня снова "цинично кинула".

"Поэтому верить Путину нельзя. Ведь даже военно-политическое руководство Украины отметило, что никаких договоренностей нет и быть не может. По крайней мере, до тех пор, пока он не выведет российские войска из Украины. Не зря Владимир Зеленский отказался договариваться с российским диктатором, ведь это бесполезно", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

"Мирный план" африканских лидеров, представленный Киеву и Москве

Лидеры африканских стран 16 июня представили в Киеве "мирный план" по урегулированию войны России против Украины. Позже эти "мирные инициативы" были представлены Путину в Санкт-Петербурге.

Основная цель "мирного плана" состоит в том, чтобы "урегулировать продолжающуюся войну между Россией и Украиной" и достичь мира "путем дипломатических переговоров".

Также африканские лидеры отметили необходимость деэскалации "с обеих сторон" и "уважения суверенитета государств и народов в соответствии с Уставом ООН".

Мирный план также предусматривает гарантию безопасности для всех стран; обе страны должны обеспечить экспорт зерновых и удобрений; гуманитарные вопросы; обмен пленными; послевоенное восстановление и помощь людям, пострадавшим из-за войны; путь вперед и взаимодействие со странами Африки.