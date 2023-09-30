Нет никакого авторитета, – экс-агент КГБ предположил замысел Путина по ЧВК "Вагнера"

Путин велел экс-главе ЧВК "Вагнера" собрать добровольческие подразделения для войны против Украины. Так что, очевидно, что на линию фронта вернутся какие-то новые российские подразделения.

Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что встреча Путина с Трошевым ставит жирную точку в истории с ЧВК "Вагнера".

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Каков замысел Путина по поводу ЧВК "Вагнера"

Жирнов напомнил, что 10 июля рупор кремлевского диктатора Дмитрий Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным и 35 командирами ЧВК "Вагнера" в Кремле. Затем сам Путин заявил, что предложил вагнеровцам Трошева в качестве нового командира этой ЧВК. Якобы все вагнеровцы согласились, кроме Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

Мы дальше видели, что в конце августа Пригожин и Уткин, которые не согласились с предложением Путина, погибли официально в авиакатастрофе в 50 километрах от его резиденции,

– заметил экс-агент КГБ.

Он предполагает, что какая-то часть наемников, имеющих малое отношение к первоначальному формированию ЧВК "Вагнера", может вернуться на фронт и стать пушечным мясом на переднем крае войны России против Украины.

В общем же, подытожил экс-сотрудник Службы внешней разведки России, встреча Путина с Трошевым является завершением эпизода с этой ЧВК. Потому что на линию фронта возвращается не ЧВК "Вагнера", а новые добровольческие подразделения, в том числе из бывших вагнеровцев.

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Что ждет вагнеровцев

Экс-агент КГБ отметил, что в армии вагнеровцы ссорились с военным командованием, прежде всего, Пригожин. Он создавал постоянные конфликты с ее руководством.

Авторитета у них в армии нет никакого,

– заявил экс-агент КГБ.

К тому же, по его словам, военные знают, что вагнеровцы не умеют воевать, ведь это зеки, набранные по колониям. Только существовавший с 2014 года скелет, пришедший из спецназа ГРУ, – это настоящие вагнеровцы.

Он считает, что большинство вагнеровцев поедет в Африку, потому что их не интересует война в Украине, поскольку понимают, что здесь их ждет разгром. Поэтому они решили уйти отсюда, потому что, когда ВСУ отвоюют Бахмут, это стало бы для них унижением.

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