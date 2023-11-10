Стоит политическая задача: как визиты Путина связаны с событиями на фронте
Сразу после поездки в Казахстан ночью 10 ноября Владимир Путин прибыл в Ростов. Российский президент посетил штаб южного военного округа и заслушал доклад о ходе "СВО".
Военный обозреватель Денис Попович прокомментировал 24 Каналу увеличение активности главы страны-агрессора. По его словам, это может быть связано с нынешней ситуацией на российско-украинском фронте.
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"Очевидно, это свидетельство того, что стоит очень конкретная политическая задача. Наступления под Авдеевкой, на Купянском и Лиманском направлениях имеют политическую окраску. То есть, нужно одержать "победу"", – отметил Попович.
Как визиты Путина связаны с событиями на российско-украинском фронте: смотрите видео 24 Канала
Путин надеется, что эта "победа" приблизит стол переговоров и заморозку войны. Российскому президенту это нужно, чтобы выиграть время для нового этапа войны.
Российский президент играет в "большого начальника"
Путин часто посещает штаб в Ростове, чтобы демонстрировать давление сверху. Все генералы должны чувствовать, что президент якобы все контролирует.
Возможно, он также пытается углубиться в суть событий на фронте.
"Вряд ли Путин занимается микроменеджментом вплоть до передвижений рот, батальонов, полков. Хотя были сообщения о том, что на первых этапах широкомасштабного вторжения он пытался этим заниматься", – отметил Попов.
Ситуация на российско-украинском фронте: последние новости
- По состоянию на 10 ноября российские оккупанты продолжают попытки штурма на нескольких направлениях. Однако украинские защитники отбивают атаки врага и наносят ему большие потери.
- Аналитики ISW отметили, что в последние дни российские оккупанты начали локально наступать на Бахмутском направлении. Это тактический маневр, который вряд ли перерастет в широкую наступательную операцию.
- К слову, по состоянию на 10 ноября украинские военные уничтожили 309 520 российских оккупантов. За последние сутки "на концерт Кобзона" отправились 800 захватчиков.