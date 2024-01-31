Путин впервые с начала полномасштабной войны посетит страну НАТО: Reuters назвали дату

Владимир Путин хочет посетить одну из стран НАТО. Это государство не подписывало Римский статут и не будет его арестовывать.

Владимир Путин планирует встретиться с Реджепом Эрдоганом в Турции. Эта страна имеет членство в НАТО.

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Когда именно Путин хочет приехать

Турецкий чиновник на условиях анонимности сообщил агентству, что встреча Эрдогана с Путиным запланирована на 12 февраля 2024 года.

Президенту страны-агрессоркт не грозит арест на территории Турции, потому что Анкара не ратифицировала Римский статут.

Что говорят эксперты о визите Путина

Политолог Игорь Рейтерович недавно предположил, что Путин запланировал визит в Турцию, чтобы показать, что он якобы не является изгоем. По его словам, президенту государства-террориста приходится рисковать жизнью, ведь он страшно боится куда-то выезжать.

Ранее израильский военный обозреватель Давид Шарп отметил, что Путину в этой стране ничего не угрожает, потому что у Турции особые отношения с Россией. Он добавил, что это государство является важнейшим источником товаров двойного назначения и обхода антироссийских санкций для России.

Не так давно эксперт-международник Станислав Желиховский заявил, что Путин и Эрдоган на этих переговорах больше внимания будут уделять не Украине, а сотрудничеству между Москвой и Анкарой и его расширению. Кандидат политических наук назвал Турцию "бизнес-гаванью" для России.

, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина за военное преступление – депортацию украинских детей в страну-агрессорку. Поэтому после полномасштабного вторжения России в Украину возможности диктатора касательно зарубежных поездок стали очень ограниченными.