Путин уже ходячий мертвец, – экс-глава ЦРУ прогнозирует убийство диктатора
Источник:The Sun
Российского президента Владимира Путина может убить его окружение из-за большого количества погибших россиян. Это один из возможных вариантов окончания войны против Украины.
Пока Путин остается у власти, война может выйти за пределы Украины. Об этом рассказал бывший директор американской разведки Джеймс Олсон.
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Какая судьба ждет российского диктатора
Джеймс Олсон в своем интервью подчеркнул, что Путин находится в безвыигрышной ситуации и стремится как можно дольше затягивать войну. Это не нравится русским военным, поэтому они могут его убрать.
Я считаю, что он будет отстранен от власти или его убьют,
– сказал экс-глава ЦРУ.
Бывший глава американского ведомства также напомнил, что Россия несет огромные потери в войне против Украины. За данным украинского генштаба, они уже превышают 170 тысяч.
Путина может убить высшее военное командование
По мнению экс-главы ЦРУ, движущей силой в ликвидации российского президента может стать высшее военное командование.
"Я считаю, что есть генералы, испытывающие отвращение к этой трагической потере жизней, и они станут возможным источником восстания против Путина", – заявил Олсон.
Он также добавил, что если Путин не покинет свое президентское кресло, война может прийти и в другие европейские страны, в частности Молдову.
Мир должен знать, что Молдова находится в большой опасности,
– подчеркнул экс-председатель разведывательного ведомства.
Что сейчас происходит в Кремле: последние новости
- В конце марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что так называемая "гибридная война" с коллективным Западом может длиться достаточно долго. Также он добавил, что достижение целей так называемой "спецоперации" дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно.
- 15 марта секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в России ведутся разговоры о переносе столицы вглубь страны. Это, по мнению Данилова, часть неизбежного распада страны.
- Аналитики американского Института изучения войны в одном из последних отчетов предположили, что российский президент Владимир Путин может сменить высшее военное командование в ближайшее время из-за неудачного зимнего наступления на Востоке Украины.
- С начала войны против Украины российский президент окружил себя системами противовоздушной обороны и сетью секретных бункеров от Москвы до Урала.