Наряд ли выступление диктатора будет касаться мира. Как заметил в эфире 24 Канала политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, скорее всего, Путин снова будет пугать ядерным оружием.

Путин готовит ответ Трампу

Вероятно, мы снова услышим о "силе России", о том, что страна-агрессор якобы всех победит. При этом Путин не забудет добавить, что якобы хочет мира и ни на кого не нападал.

Он будет нести весь этот бред. Путин не говорит ничего нового уже в течение последних 4 лет. Россия не имеет успехов на фронте, прорывов, поэтому нечем будет хвастаться,

– добавил политический эксперт.

Стоит вспомнить, что Дональд Трамп раскритиковал Путина, указал на проблемы в экономике, а Россию назвал "бумажным тигром". Если бы страна-агрессор действительно имела, что возразить, то глава Кремля посвятил бы этому все выступление.

Он бы мог пройтись по всем пунктам, опровергнуть их, показать экономический рост, успехи на фронте, но всего этого нет. Мы видим лишь рост инфляции, падение экономических показателей.

Конечно, Путин будет рассказывать, что Россия "суперсильная", потому что имеет ядерное вооружение. Но Трамп как-то сказал, что Москва и Пекин отстают в ядерной военной сфере от США минимум на 25 лет. Но это не помешает российскому диктатору апеллировать именно к этому.

