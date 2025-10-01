Наряд чи виступ диктатора стосуватиметься миру. Як зауважив в ефірі 24 Каналу політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, скоріш за все, Путін знову лякатиме ядерною зброєю.

Путін готує відповідь Трампу

Ймовірно, ми знову почуємо про "силу Росії", про те, що країна-агресорка нібито всіх переможе. При цьому Путін не забуде додати, що буцімто хоче миру й ні на кого не нападав.

Він нестиме всю цю маячню. Путін не говорить нічого нового уже протягом останніх 4 років. Росія не має успіхів на фронті, проривів, тому не буде чим хизуватися,

– додав політичний експерт.

Варто згадати, що Дональд Трамп розкритикував Путіна, вказав на проблеми в економіці, а Росію назвав "паперовим тигром". Якби країна-агресорка справді мала, що заперечити, то очільник Кремля присвятив би цьому весь виступ.

Він би міг пройтися за усіма пунктами, спростувати їх, показати економічне зростання, успіхи на фронті, але всього цього немає. Ми бачимо лише зростання інфляції, падіння економічних показників.

Звісно, Путін розповідатиме, що Росія "суперсильна", бо має ядерне озброєння. Але Трамп якось сказав, що Москва та Пекін відстають у ядерній військовій сфері від США щонайменше на 25 років. Але це не завадить російському диктатору апелювати саме до цього.

