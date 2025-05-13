Уже потихоньку все рушится: Путин даже своему окружению нужен по единственной причине

Российский руководитель Владимир Путин – слабый. Президент Украины Владимир Зеленский умело играет на этих слабостях. Диктатор боится всего – потерять власть, контроль, поддержку. Все это прекрасно используют как внешние, так и внутренние игроки.

Путин нужен своему окружению, которое на протяжении двух десятилетий занимает одни и те же должности, лишь по одной причине: сохранить нажитое имущество. Такое мнение 24 Каналу высказал политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что Рамзана Кадырова не просто так не увольняют с должности.

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Как Путин потерял авторитет

По словам Городницкого, сейчас Зеленский очень грамотно выстраивает медийную кампанию. Основной акцент – встреча с Путиным. Его больше ничего не интересует, потому что он прекрасно понимает: диктатор не приедет. Он постоянно поднимает вопрос встречи, чтобы впоследствии публично заявить: "Мы же взрослые люди, мы политики. Почему ваш президент испугался и не приехал?"

Это выглядит логично, согласитесь. Ведь если ты сам говоришь, что хочешь мира, выходишь ночью в час ночи с заявлениями о переговорах и встрече в Стамбуле – это же твое предложение, тебя никто не заставлял. Тогда приезжай и договаривайся, но ты испугался. Чего? Кого? Меня?,

– отметил политический эксперт.

Даже страны-члены ОДКБ уже давно поняли, что от Путина ничего ждать не стоит. После конфликтов между Арменией и Азербайджаном ситуация стала очевидной – никто главу Кремля не уважает, никто с ним не считается.

Даже на парад 9 мая приехали лишь несколько стран, и то в основном по просьбе Китая или ради встречи с Си Цзиньпином. Путин больше никого не интересует. Его авторитет – исчез. Как снаружи, так и внутри страны.

Путин сам называл Украину "маленькой аграрной страной", но никак не может ее победить. Андрей Городницкий заметил: если ты не можешь справиться с такой страной, то как ты поможешь союзникам в критических ситуациях? Армении он не помог. Если завтра другая страна обратится за помощью – он тоже не поможет. Возможно, поможет Китай или Иран, но не Россия.

Зачем Путина до сих пор держат у власти

Поэтому отношение к Путину уже изменилось. Уважения нет, даже у его ближайшего окружения. Но они его держат – чтобы не потерять собственные состояния, предположил политический эксперт. Если начнется "пертурбация", эта система, которую строили 25 лет, просто развалится.

Просматривал старые кадры с момента, когда Путин пришел к власти. В течение 20 – 30 лет одни и те же люди на должностях, только "тасуются" между собой. Они боятся потерять все,

– подчеркнул он.

На смену им может прийти молодежь – агрессивная, которая еще не нажилась и хочет воровать, но и, возможно, работать с Америкой или другими странами. Они боятся отдать власть, поэтому держат Путина. Вся вертикаль держится на нем, как бы кто не говорил о "башнях Кремля". Это хрупкая конструкция, которая постепенно разрушается.

Из-за этого, в частности, он не хочет отпустить Рамзана Кадырова. На нем также многое завязано. Путин создал ему медийный образ – непобедимого чеченского воина. Его боятся, он может влиять на бизнес, спецслужбы, регионы.

Если Кадыров уйдет, сломается еще один "опорный столб". Может начаться хаос, даже гражданская война. Ичкерийцы могут заявить, что Чечня – это не "кадыровленд", а Ичкерия, и что пора вернуть себе свою землю. Путин этого очень боится.