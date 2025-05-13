Путін потрібний своєму оточенню, яке протягом двох десятиліть обіймає одні й ті ж посади, лише з однієї причини: зберегти нажите майно. Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт і доктор філософії Андрій Городницький, зазначивши, що Рамзана Кадирова не просто так не звільняють з посади.

Цікаво Шведські танки, фінське військо та єдина армія: як скандинави готуються до війни з Росією

Як Путін втратив авторитет

За словами Городницького, зараз Зеленський дуже грамотно вибудовує медійну кампанію. Основний акцент – зустріч із Путіним. Його більше нічого не цікавить, тому що він чудово розуміє: диктатор не приїде. Він постійно порушує питання зустрічі, щоб згодом публічно заявити: "Ми ж дорослі люди, ми політики. Чому ваш президент злякався і не приїхав?"

Це виглядає логічно, погодьтеся. Адже якщо ти сам говориш, що хочеш миру, виходиш вночі о першій годині з заявами про переговори й зустріч у Стамбулі – це ж твоя пропозиція, тебе ніхто не змушував. Тоді приїжджай і домовляйся, але ти злякався. Чого? Кого? Мене?,

– зазначив політичний експерт.

Навіть країни-члени ОДКБ вже давно зрозуміли, що від Путіна нічого чекати не варто. Після конфліктів між Вірменією та Азербайджаном ситуація стала очевидною – ніхто главу Кремля не поважає, ніхто з ним не рахується.

Навіть на парад 9 травня приїхали лише кілька країн, і то здебільшого через прохання Китаю чи заради зустрічі з Сі Цзіньпіном. Путін більше нікого не цікавить. Його авторитет – зник. Як зовні, так і всередині країни.

Путін сам називав Україну "маленькою аграрною країною", але ніяк не може її перемогти. Андрій Городницький зауважив: якщо ти не можеш впоратись із такою країною, то як ти допоможеш союзникам у критичних ситуаціях? Вірменії він не допоміг. Якщо завтра інша країна звернеться по допомогу – він теж не допоможе. Можливо, допоможе Китай або Іран, але не Росія.

Навіщо Путіна досі тримають при владі

Тож ставлення до Путіна вже змінилося. Поваги немає, навіть у його найближчого оточення. Але вони його тримають – щоб не втратити власні статки, припустив політичний експерт. Якщо почнеться "пертурбація", ця система, яку будували 25 років, просто розвалиться.

Переглядав старі кадри з моменту, коли Путін прийшов до влади. Протягом 20 – 30 років одні й ті самі люди на посадах, лише "тасуються" між собою. Вони бояться втратити все,

– наголосив він.

На зміну їм може прийти молодь – агресивна, яка ще не нажилася і хоче красти, але й, можливо, працювати з Америкою чи іншими країнами. Вони бояться віддати владу, тому тримають Путіна. Вся вертикаль тримається на ньому, як би хто не говорив про "вежі Кремля". Це крихка конструкція, яка поступово руйнується.

Через це, зокрема, він не хоче відпустити Рамзана Кадирова. На ньому також багато чого зав'язано. Путін створив йому медійний образ – непереможного чеченського воїна. Його бояться, він може впливати на бізнес, спецслужби, регіони.

Якщо Кадиров піде, зламається ще один "опорний стовп". Може початися хаос, навіть громадянська війна. Ічкерійці можуть заявити, що Чечня – це не "кадировленд", а Ічкерія, і що час повернути собі свою землю. Путін цього дуже боїться.