Власти уже нет: кого и зачем пытается подкупить Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин лишился своего влияния, его уже никто не слушает. Чтобы вернуть себе власть, бункерный дед подкупает депрессивные регионы России, где мобилизовали больше всего россиян на войну против Украины.

Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, после мятежа Пригожина все поняли, что власть Путина еще ослабла.

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"Путин исчез во время мятежа, показал свою трусливость. Все поняли, что Путина никто не вышел защищать. Это тоже ослабило его власть. Отсюда его активность в последнюю неделю 10 дней. Он пытается снова взять все в свои руки, хотя ему это плохо удается" , – сказал он.

Москва высасывает деньги из регионов

Жирнов отметил, что недавно Путин или же его двойник посетил Дагестан и выделил этому региону деньги. В целом, Кремль не знает, что происходит в отдаленных регионах России.

Москва не знает, что происходит в Хабаровске, Новосибирске, Красноярске и других городах. Это структурная проблема России, потому что нет достаточной децентрализации. Москва высасывает все деньги из регионов, а затем возвращает каплю только тем губернаторам, которые наиболее лояльны к Путину,

– объяснил экс-агент КГБ.

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