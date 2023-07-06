Власти уже нет: кого и зачем пытается подкупить Путин
Кремлевский диктатор Владимир Путин лишился своего влияния, его уже никто не слушает. Чтобы вернуть себе власть, бункерный дед подкупает депрессивные регионы России, где мобилизовали больше всего россиян на войну против Украины.
Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, после мятежа Пригожина все поняли, что власть Путина еще ослабла.
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"Путин исчез во время мятежа, показал свою трусливость. Все поняли, что Путина никто не вышел защищать. Это тоже ослабило его власть. Отсюда его активность в последнюю неделю 10 дней. Он пытается снова взять все в свои руки, хотя ему это плохо удается" , – сказал он.
Москва высасывает деньги из регионов
Жирнов отметил, что недавно Путин или же его двойник посетил Дагестан и выделил этому региону деньги. В целом, Кремль не знает, что происходит в отдаленных регионах России.
Москва не знает, что происходит в Хабаровске, Новосибирске, Красноярске и других городах. Это структурная проблема России, потому что нет достаточной децентрализации. Москва высасывает все деньги из регионов, а затем возвращает каплю только тем губернаторам, которые наиболее лояльны к Путину,
– объяснил экс-агент КГБ.
Жирнов о потерянной власти Путина: смотрите видео
Путин теряет власть: последние новости
- После мятежа Пригожина доверие россиян к Путину сильно снизилось. Поэтому во время визита в Дагестан диктатор решил пообниматься с людьми, которые пришли его встретить, и вернуть доверие людей к путинскому режиму. Нельзя исключать, что это был не Путин, а его двойник.
- Обычно во время встреч в Кремле диктатор сажает гостей на противоположную сторону многометрового стола. В своем кабинете глава Кремля также соблюдает дистанцию с генералами или военкорами.
- Президент США Джо Байден отреагировал на слабое положение Путина. Он подчеркнул, что кратковременный вооруженный мятеж сделал диктатора "совершенно" ослабленным. В издании CNN отметили, что это его самый четкий комментарий относительно предательства со стороны Пригожина и влиянию этого на Путина.
- Экс-начальник ГУР МОУ (2015 – 2016) Валерий Кондратюк рассказал, что после мятежа владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина власть в стране-агрессоре хотели передать новому лицу – Дмитрию Патрушеву, сыну Николая Патрушева.