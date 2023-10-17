Путин прилетел в Пекин: он встретится с Си Цзиньпином и несколькими иностранными лидерами

Российский президент Владимир Путин 17 октября прибыл с официальным визитом в столицу Китая – Пекин. Там у главы Кремля запланировано несколько встреч с иностранными лидерами.

Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, Путина также примет у себя китайский лидер Си Цзиньпинь, передает 24 Канал.

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Путин прилетел в Китай на форум

Российские пропагандисты рассказали, что около 9:38 по местному времени самолет Путина приземлился в Пекине. Там он примет участие в 10-м, юбилейном форуме "Один пояс, один путь", а также встретится с лидерами стран-участниц мероприятия.

Путин приземлился в Пекине: смотрите видео

К тому же, президент страны-агрессорки также планирует встретиться и с главой КНР Си Цзиньпином. В Китае глава Кремля планирует пробыть два дня.

Путина уже встретили в Пекине: смотрите видео

Всего российский диктатор, помимо китайского лидера, еще с 4 руководителями иностранных стран.

Среди иностранных лидеров, с которыми должен встретиться Путин:

Президент Вьетнама Во Ван Тхионг

Премьер Таиланда Сретта Тависин

Президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух

Президент Лаоса Тонлун Сисулит

Следует отметить, что это вторая иностранная поездка российского президента после того, как ордер на его арест выдал Международный уголовный суд. До этого Путин в начале октября посещал саммит СНГ в киргизском Бишкеке.

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