Европейские делегаты отказались слушать Путина в Пекине: вышли из зала перед выступлением
Источник:Reuters
Владимир Путин прибыл в Китай, чтобы посетить форум "Один пояс – один путь". Известно, что Путин даже смог выступить с речью, но некоторые европейцы не захотели его слушать.
Для Путина это был ничтожный шанс хоть что-то сказать миру после полной изоляции. Однако, приезд президента России в Китай стал лишь очередной неудачной попыткой показать свой вес.
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Показательный жест Европы
Впервые за долгое время Владимир Путин выбрался из России на дипломатическую встречу. Он направился на большой китайский форум "Один пояс – один путь", на котором участвует около полутора сотен членов разных стран.
Незадолго до того, как Путину дали слово, несколько европейских делегатов просто вышли из зала. Среди них среди них был и бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен.
На фоне показательного выхода европейцев из зала предложения Путина о сотрудничестве выглядели ничтожно. Президент России приглашал заинтересованные страны участвовать в развитии Северного морского пути. Он обещал предоставить ледокольную навигацию, связь и поставки.
Зачем Путин в Китае
- После выступления Путина на Международном форуме "Один пояс – один путь" президент России отправился на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем. В частности, часть будет исключительно приватной. Официальная часть была построена на попытках Путина "углубить взаимодействие".
- Для президента России это визит на чужой праздник, несмотря на попытки показать обратное. Путин стремится продемонстрировать, что у него пока остались какие-нибудь "друзья". Стоит отметить, что Си Цзиньпин не слишком стремится получить этот "титул".
- Путин обращается со своими партнерами как придворный – сначала поклоняется Северной Корее, а сейчас Китаю. Путин пытается всеми силами усилить себя на международной арене.