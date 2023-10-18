Европейские делегаты отказались слушать Путина в Пекине: вышли из зала перед выступлением

Владимир Путин прибыл в Китай, чтобы посетить форум "Один пояс – один путь". Известно, что Путин даже смог выступить с речью, но некоторые европейцы не захотели его слушать.

Для Путина это был ничтожный шанс хоть что-то сказать миру после полной изоляции. Однако, приезд президента России в Китай стал лишь очередной неудачной попыткой показать свой вес.

Смотрите также "Один пояс – один путь": для чего Китай собрал у себя Путина, Орбана и даже "Талибан"

Показательный жест Европы

Впервые за долгое время Владимир Путин выбрался из России на дипломатическую встречу. Он направился на большой китайский форум "Один пояс – один путь", на котором участвует около полутора сотен членов разных стран.

Незадолго до того, как Путину дали слово, несколько европейских делегатов просто вышли из зала. Среди них среди них был и бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен.

На фоне показательного выхода европейцев из зала предложения Путина о сотрудничестве выглядели ничтожно. Президент России приглашал заинтересованные страны участвовать в развитии Северного морского пути. Он обещал предоставить ледокольную навигацию, связь и поставки.

Зачем Путин в Китае