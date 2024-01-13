Это важнее коммунальных проблем: зачем Путин посетил Чукотку

Россияне жалуются на аномальные морозы, проблемы с ЖКХ и отсутствие какой-либо реакции со стороны коммунальных служб. В то время, когда жители Подмосковья замерзают, Владимир Путин решил посетить самый отдаленный регион страны – Чукотку. Там он не был ни раза за более чем 20 лет у власти.

Такое решение диктатора можно объяснить началом предвыборной кампании Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что непонятным остается, почему Путин на Чукотке сразу поехал инспектировать теплицу с огурцами.

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Что означает такой визит

У Путина начался предвыборный тур и он в пятый раз избирается на пост президента. Следовательно, главе Кремля нужно объездить всю страну. Это он решил делать из отдаленных регионов, поэтому, вероятно, следующим после Чукотки будет Хабаровск.

Это важнее, чем жилищно-коммунальные проблемы. В этом люди могут сами разобраться, а у него началась кампания,

– подчеркнула Ольга Романова.

Между тем, в России без отопления остаются целые города. В Республике Карелия замерзают жители сразу нескольких населённых пунктов. Причиной коллапса стало то, что источники теплоснабжения эксплуатируют подразделения жилищно-коммунального управления, которые в свою очередь подчиняются министерству обороны России.

Ситуация настолько катастрофическая, что жители даже записывают обращение к Путину и местным губернаторам, чтобы они вмешались и разрешили проблему.

Жилищно-коммунальная сфера – это "золотое дно". Никто не сможет сосчитать сколько денег ты вложил в трубу. Поэтому эта отрасль коррупционная, а без Сергея Шойгу здесь не обошлось (глава минобороны России – 24 Канал),

– заметила Романова.

Символично, что весь этот коллапс начался с проблем на котельной завода в Подольске, который производил патроны. Его возглавляли приближенные к Путину люди. Следовательно, все происходящее в системе российского ЖКХ напрямую связано с войной.

Деньги, направляемые на войну, – это деньги, которые должны были быть вложены в те же трубы, хозяйство. В конце концов, посмотрите на страны, в которых более сложный климат, чем в России, например, Канаду, Норвегию, Данию, но почему-то там такого не происходит. Возможно, все потому, что они не воруют, у них нет войны, а главное Путина,

– подчеркнула Романова.

Она добавила, что для того, чтобы исправить ситуацию и трубы, наконец, начали работать исправно, нужно отстранить от власти Путина и Шойгу. Любая другая власть придет к выводу, что нужно меньше воровать, а больше вкладывать в жилищно-коммунальное хозяйство.

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