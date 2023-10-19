Россия – это запасной плацдарм: какие планы насчет Москвы имеет Пекин
Владимир Путин находится в Китае, где уже встретился с Си Цзиньпином. Он также заявил, что за последний год планка товарооборота между странами приближается к отметке в 200 миллиардов долларов.
Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что Россия испытывает определенную зависимость от Китая. Путин хочет, чтобы Си Цзиньпин покупал у страны-агрессора больше газа, нефти или даже построил новый газопровод, но китайский лидер в этом не заинтересован.
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Какое значение для Китая имеет Россия
Россия сильно зависит от других стран. Но вместе с тем она является небольшим торговым партнером для Китая.
Михаил Шейтельман отметил, что сегодня Китай ведет "холодную войну" из США и пока еще не решил, ведет ли ее с Европой. Риск перерастания "холодной" войны в "горячую" всегда есть. Следовательно, Россия является "запасным складом", где на всякий случай хранится нефть и газ.
Политтехнолог предположил, какие планы по поводу Москвы имеет Пекин: смотрите видео
"Вторая роль России – самая важная. Она является для Китая складом ядерного оружия на случай ядерной войны", – подчеркнул политтехнолог.
Если бы такая война произошла, то она, в первую очередь, будет между Россией и США, ведь бить со своей территории Китай не согласится.
По результатам ядерной войны пострадают только Россия, США и, возможно, Европа. Такая у них ядерная доктрина – мы будем стрелять из российской Сибири, а не из Китая,
– сказал Шейтельман
Путин отправился в Китай: что известно
- В середине октября Путин совершил свой первый визит за границу после получения ордера на арест. Его еще в марте 2023 года издал Международный уголовный суд Гааги. Российский диктатор посетил Кыргызстан, а оттуда отправился в Китай.
- Владимир Путин прибыл в Китай 17 октября и планирует оставаться в стране в течение двух дней. Там он встретится с лидерами нескольких государств, а также должен провести встречу с президентом КНР Си Цзиньпинем.
- Российский диктатор также примет участие в проходящем в Китае форуме "Один пояс, один путь". На опубликованном видео видно, как Путин выходит из машины, чтобы поздороваться с Си Цзиньпинем и его женой. Он заметно хромает, сжимает кулаки и нервничает.