Для нас это хорошо: почему Путин принялся угрожать Финляндии

Владимир Путин до сих пор не может оправиться от вступления Финляндии в НАТО. Российский диктатор считает, что страну "затянули" в Альянс, так что теперь у нее "будут проблемы".

В частности, Путин пригрозил созданием Ленинградского военного округа. Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что это выгодно для Украины.

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"Это означает формирование каких-то новых дивизий, новых войск. Нам это на руку, потому что это означает растяжение российской армии", – объяснил Шейтельман.

То есть силы, которые Россия могла перебросить в Украину, она выставит на границе с Финляндией. В то же время Хельсинки также не сидит сложа руки – 30 ноября страна закрыла все автотранспортные КПП на границе с агрессором.

Российские угрозы НАТО не пусты

Финляндия приобрела у Израиля систему противоракетной обороны "Праща Давида". Ранее США, также причастные к разработке, разрешили продать комплекс.

Кремль не отказался от своих захватнических планов с целью восстановить СССР – вопрос только в сроках. Поэтому страны НАТО и ЕС должны усилить военно-промышленный комплекс.

И это все снова для нас хорошо. Это значит, что вырастет военная промышленность Европы, мы будем получать больше вооружения, мы вместе с Европой будем лучше защищены от России,

– подчеркнул Шейтельман.

Но самое главное другое. Запад в полной мере осознает, что в случае поражения Украины он будет следующим. Но он еще способен предотвратить это – делать больше для поддержки ВСУ.

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