Путин присвоил звание "герой России" боевику, причастному к обезглавливанию воина ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин присвоил звание "герой России" головорезу Владимиру Китаеву, который входит в террористическую ЧВК "Вагнер" и, скорее всего, причастен к факту отрезания головы украинскому военнослужащему.

Китаев, известный по позывному "Китаец", является исполняющим обязанности командира 5 Штурмового отряда. А известность получил после слива "Центру досье" материалов из Службы безопасности Евгения Пригожина.

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Источники издания сообщили, что именно Китаев и его подчиненные причастны к факту отрезания головы военнослужащего ВСУ.



Китаев причастен к казни украинского военного / Фото из российских телеграм-каналов

Кремль хотел скрыть факт награждения

Факт награждения Китаева званием "герой России" тщательно скрывался Кремлем.



Слитые данные внутреннего расследования / Фото из российских телеграм-каналов

Но 11 июня после скандала Пригожина и его сообщников, испугавшихся потери контроля над тысячами боевиков "ЧВК Вагнер" и, соответственно, власти, "пиар-группа" Пригожина выложили ряд текстов с дискредитацией вооруженных сил России и для придания значимости этим накатам на Шойгу раскрыли факт награждения головореза Китаева званием "герой России".