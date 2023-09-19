В России очень нервничают: почему Путин проиграет от смерти Кадырова
Распространяется информация, что здоровье так называемого "главы" Чечни Рамзана Кадырова резко ухудшилось. Более того, чеченские правозащитники даже сообщают о его смерти.
Всем от этого было бы легче, а вот Путин проиграл бы. Об этом 24 Каналу заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
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Ситуация с Кадыровым
Почти два десятка лет Рамзан Кадыров терроризировал Чечню. Его "политика" – зверская жестокость. Ольга Романова отметила и похищения людей, и пытки, и даже убийства. Он был очень выгоден Кремлю и непосредственно Владимиру Путину.
"Путин от этого (смерти Кадырова – 24 Канал) проигрывает. Потому что он много лет держал Чечню и получал от Кремля за это дань. Глава расгвадрии Золотов считается негласным покровителем Кадырова. Он им дорог и другого такого нет. Они нервничают", – отметила она.
Ольга Романова о ситуации вокруг Кадырова: смотреть видео
Другой вопрос – кто станет преемником Кадырова. Говорят о предводителе боевиков Адаме Делимханове. Но и его здоровье тоже желает быть лучше. Прямого наследника у Кадырова нет – его сын несовершеннолетний.
"Вероятно, будет кто-то из его окружения или временный варяг из окружения Путина, как это уже было. Пока в Кремле не определятся с расположением сил. Может, это будет какой-то чиновник, который будет присматривать за креслом не больше. Пока все не перебьются", – предположила Романова.
Что с Рамзаном Кадыровым: последние новости
- Несмотря на заявления о вероятной смерти Кадырова, в украинской разведке отметили, что он пока жив. Впрочем, его состояние оценивается как тяжелое.
- Тем временем в Кремле открестились от своего верного пса. Так называемые российские СМИ поинтересовались у спикера Путина Дмитрия Пескова о состоянии "Дона", на что он ответил, что это не компетенция администрации президента России.
- В случае смерти Кадырова в Чечне будет кризис власти. А какие-либо колебания не имеют ничего положительного для Кремля.