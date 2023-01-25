Путин признал, что проиграл США войну за Европу: какое заявление диктатора на это указывает
Германия официально подтвердила, что предоставит Украине роту танков Leopard 2. Также она позволила союзникам передать свои танки нашей стране. Эта новость оказала большое влияние на Владимира Путина, который сегодня заявил о своем геополитическом поражении.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. По его мнению, воздушные тревоги, которые почти в течение дня раздаются по Украине, также реакция главы Кремля на новости из Германии.
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Путин признал, что проиграл США
По словам журналиста, сегодня Владимир Путин с разочарованием заявил, что ему так и не удалось освободить Европу от американского колониализма.
Думаю, что он говорит правду в своей "вселенной". В ней существует влияние США на Европу, которое он все это время пытался перебить, чтобы поставить ее в зависимость от России. Наверное, у него было представление, что он может заменить США, вытеснить с континента и стать гегемоном.
– подчеркнул он.
Олевский считает, что сегодня Путин признал, что проиграл США войну за Европу. Как иначе понять его слова: мол, мы, конечно, вас осовободим, то есть захватим, но потом, в этот раз не получилось.
Европа выстроилась в коалицию союзников Украины
"Очевидным признаком поражения Путина в Европе является решение Германии, которая длительное время сопротивлялась передать Украине танки Leopard", – подчеркнул он.
Журналист считает, что сами по себе танки – это наверное очень важно, но Германия передаст не очень большое количество. Но для Путина это в символическом смысле означает, что Германия, которую он долгое время крепко держал, наконец вывернулась и ему не подчиняется.
Европа выстроилась в коалицию союзников против России. В этом смысле война обречена на продолжение, но закончится с понятным результатом,
– отметил Олевский.
Вероятная реакция Путина на предоставление Германией танков Украине: смотрите видео
Путин "празднует" свое поражение
По его мнению, заявление Путина на фоне передачи Германией танков и воздушных тревоги, которые раздаются сегодня в Украине одна за другой – это связанные вещи. Потому что Путин "празднует" свое геополитическое поражение.
Геополитика – это слово, которое придумал Путин, чтобы объяснять свои преступления. Существует просто политика, а геополитика – это политика о разделе мира на части. Это термин людей, которые вместо того, чтобы заниматься торговлей, бизнесом с разными странами, делят мир,
– говорит журналист.
Он считает, что, несмотря на это поражение Путина, война еще будет продолжаться. И говорить о том, что кто-то выиграл или проиграл в ней, это – кощунство. Войне еще долго придется гореть.
Военная помощь Украине: последние новости
- Президент США вечером 25 января выступит с заявлением о военной помощи Украине. По данным источников СМИ, американский лидер может объявить новый пакет помощи в 400 миллионов долларов.
- Весь цивилизованный мир поддерживает борьбу Украины с русскими захватчиками. Нидерланды стали следующим государством-союзником, заявившим о готовности поставлять танки. Нидерланды могут купить танки, арендуемые сейчас у Германии, и передать их Украине.
- Португалия может предоставить Украине 4 танка Leopard 2. На вооружении Португалии есть 37 германских танков Leopard 2, 12 из которых полностью готовы к эксплуатации. То есть, Лиссабон может предоставить Украине треть из своих полностью исправных танков.